女生沉迷塔羅牌出街必算運程　每次去同一方位信可遇真命天子

算命占卜準繩度難料，過份沉迷、依賴一定不是好事！有網民於討論區發文表示，1名女性朋友近年極沉迷塔羅牌，每天外出前都會用塔羅牌算一下當天的運程，「好似《行運超人》啲劇情咁」。該名女生堅稱算到去一個方位可遇到真命天子，結果每次相約外出時，她都要去同一個地方，令人感到「開始有少少走火入魔」、「好似一日唔算過就周身唔安樂咁樣」。



有網民於討論區發文表示，他有名女性朋友近年迷上玩塔羅牌，但最近她愈來愈沉迷，「開始有少少走火入魔」。（《大叔的愛》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於香港討論區以「會唔會太誇張？女仔朋友每日出街之前都要用塔羅牌算下先」為題發文表示，指1名女性朋友曾經在工作上很迷失，後來聽聞用塔羅牌占卜可解決到問題，因而迷上。樓主一直覺得算命占卜信則有不信則無，但既然對方算命後就找到新工作，而且發展得很好，故整群朋友都沒阻止她。

不過，樓主指該名女生最近愈來愈誇張，除了想創業開一間幫別人算塔羅牌的小店，現時每天外出前都會用塔羅牌算一下當天的運程，「好似《行運超人》啲劇情咁」，她更說算到一個方位可遇到真命天子，結果每次相約外出，她都要去同一個地方，甚至有時連吃飯吃什麼都要看塔羅牌結果行事。樓主指出，雖然有關行為不算影響到他，但眼看對方愈來愈沉迷，「開始有少少走火入魔」、「好似一日唔算過就周身唔安樂咁樣」。

樓主說，他的朋友每日外出前都會用塔羅牌算一下當天的運程，「好似《行運超人》啲劇情咁」。（《行運超人》劇照）

帖文引起熱議，有網民認為「過份沉迷唔係好事」、「要去睇醫生了」，不過亦有人認為只是一時的狂熱，「冇乜特別，玩厭咗就會放棄。我從前都日日睇星座運程，厭咗就冇再睇」、「玩多幾次就悶」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：老闆突變迷信 開會要夾生肖先入得會議室 面試請人要避免相沖



老闆突變迷信 開會要夾生肖先入得會議室 面試請人要避免相沖

+ 8

同場加映：迷信老爺恨抱孫 要求夾日子時辰剖腹生 新抱壓力超大：都未大肚



迷信老爺恨抱孫 要求夾日子時辰剖腹生 新抱壓力超大：都未大肚

+ 3

同場加映：公司老闆超迷信 請人要經風水師：睇面相定生死、升職要符2條件



有打工仔撰文分享轉工奇遇，稱見工面試時有1名中年男子在席，惟他並無發言，獲聘後發現同事對該男子非常恭敬，一直誤會對方是其中1名老闆。沒料早前才得知該男子是老闆請來的風水師傅，專門負責看面相「過濾」求職者，更從同事口中收到消息，在公司內要升為經理級，必須符合2個條件。

