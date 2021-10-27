網友分享Alexa詭異訊息︰包含人類的貨物即將送達　收到的竟是...

撰文：凱薩琳
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智能家居大行其道，不少人家中都設有智能語音助理，雖然能令生活倍加方便，但仍不時鬧出笑話。日本有一位網友最近在網上分享，家中的Amazon Alexa竟發出一則詭異訊息︰「包含人類的貨物將於今日送達」，令其他網友爭相競猜送來的會到底是甚麼，結果收到的貨物居然真是「人類」。

日本有網友在網上分享，家中的Amazon Alexa發出一則詭異訊息︰「包含人類的貨物將於今日送達」(kenz_firespeed/twitter)

這位名叫Kenji Matsuok的網友22日早上在Twitter發文，指家中的智能語音助理Alexa發出一則訊息︰「包含人類的貨物將於今日送達」，引起網友議論，有人直呼毛骨悚然，亦有人問是否人口販賣。

從外觀上完全看不出任何「人類」的痕跡。(kenz_firespeed/twitter)

結果Kenji Matsuok在相隔個多小時後再發文，表示已收到貨物，並上載相片，相片中他手持一個類似公文袋的物件，從外觀上完全看不出任何「人類」的痕跡，更加激起網友們的好奇心。

未幾Kenji Matsuok再度發文「開估」，表示「的確是人類，真的是包含人類的貨物。」原來收到的是一本名為「人類」的書籍。事件真相令一扶網友哭笑不得。

結果收到的貨物居然真是「人類」。(kenz_firespeed/twitter)
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