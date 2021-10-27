超靚口罩！HK-M推《魷魚遊戲》口罩限時折扣！1盒$60達Level 3

【魷魚遊戲／口罩情報】Netflix韓國劇集《魷魚遊戲》近期熱爆全球，香港口罩科技公司HK-M亦跟貼潮流，推出特別版魷魚遊戲系列口罩，今日開始接受預訂，1盒30個隨機3款口罩售60元，10月31日晚上11時30分截止，有興趣的話記得留意。



HK-M魷魚遊戲系列口罩正接受預訂。根據官網介紹，魷魚遊戲系列口罩是三層醫護口罩，達ASTM F2100 Level 3規格，尺寸175毫米x 95毫米。

即睇HK-M魷魚遊戲系列口罩款式、價格▼▼▼

口罩有多款樣式，包括經典的三角形、圓形及正方形圖案，亦有椪糖的星星及雨傘圖案，以及主角成奇勳的號碼456圖案。不過，口罩以盲盒方式發售，即一盒內隨機有3款口罩，試試運氣。

HK-M魷魚遊戲系列口罩將於10月31日晚上11時30分截止預訂，預計2021年11月15日至11月20日發貨。

HK-M魷魚遊戲系列口罩官網請按此

消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

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