12星座11月運程+開運指南　水瓶雙魚財運極佳　白羊脫單在望

【12星座11月運程+開運指南】時光荏苒，我們揮別了10月份的驚心動盪，迎來了11月的璀璨光景。11月的星象雖然豐富多彩，但仍然會給我們帶來不小的壓力。如果你仍然磨拳擦掌，期待著實現自己的理想，那麼可以好好去迎接11月份的挑戰。月初的天蠍新月，會讓我們揚起理想的風帆，在我們的成功路上推波助瀾。



而到了月中旬，金星水星紛紛換位，這會重新調動起大家對社交的積極性，每個人都渴望不斷地擴大自己的社交圈，去找尋到志向相投的夥伴，在交流中得到更多的感悟。緊接著金牛座滿月將會開啟自己的旅程，或許我們會面臨著諸多的選擇，但千萬不要自我懷疑，勇敢的傾聽內心的聲音做出選擇和判斷，因為這往往是放手一搏的最佳時機。

月底太陽將進入人馬座，而土星六分凱龍星，這兩個星象一張一弛，機遇和阻礙並存。我們需要不斷發散自己靈活的思維，努力的跳脫舒適圈，重新尋找下一個目標，才能夠對抗土星帶來的壓力，同時也要發揮人馬座的能量，以樂觀的心態去迎接挑戰，才能夠在11月份交上一份滿意的答卷，與美好生活緊密相擁。

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白羊座

短評：關注溝通技巧

綜合運勢：白羊本月綜合運勢較好，能夠通過與外界的溝通得到不錯的發展機會，可以更加深入地提高自己的溝通技巧，這樣在成功路上事半功倍。

愛情運勢：戀愛中的白羊，本月相比起之前浮躁放縱的相處氣氛，能夠在相處層面會逐漸塵埃落定，會更加和諧，如果有婚姻的計畫，那麼可以選擇推進；單身的白羊，本月桃花運勢走高，有望通過網路社交、外出遊玩、聚會結識到有趣的桃花。

事業學業： 事業上，白羊本月宜簽合同或者對項目實行進一步的推進，在涉及談判和策劃溝通會更順利，對執行細節方面的敲定有促進作用；學業上，白羊本月學習熱情高漲，對於部分面臨考試的白羊來說，也是臨陣磨槍的好機會。

工作：推進項目發展，注意溝通策略。

學業：提高學習熱情，努力提升成績。

財富運勢：白羊本月財富運勢不錯，有機會開發自己的潛能，去挖掘更多自身賺錢的能力，會有想要兼職或者做副業的想法，並且有很大的概率會落實到行動中。

健康運勢：白羊本月在健康方面可能會有口腔發炎，牙齦腫痛的情況發生，多注意飲食調節，同時可以適當多食點維c含量大的水果。

解壓方式：和自己對話

開運小秘笈：多吃水果

宜：深度思考

忌：過度懶散

金牛座

短評：努力融入集體

綜合運勢：金牛本月綜合運勢較為平穩，但仍然需要不斷調整自己的狀態，關注和外界的聯絡，不斷融入集體中，才能更好的發展自己。

愛情運勢：戀愛中的金牛，本月情感方面宜實行開心見誠的相處模式，日常生活中有商有量，會增加探討互動的次數；單身的金牛，本月身邊桃花會暴露本性，給你造成失望感，建議還是要學會帶眼識人。

事業學業：事業上，金牛本月在思路創意方面有些跟不上團隊節奏，導致工作效率低，要努力發散思維，避免出現拉團隊後腿的情況；學業上，金牛本月容易受外界影響，導致突然取消學習計畫或者目標，要學會堅定信念。

工作：不斷發散思維，跟上團隊節奏。

學業：避免外界因素，堅定自己信念。

財富運勢：金牛本月財富運勢較為平穩，但在涉及網購或者網路消費容易出現貨不對版的情況，需要操作過程細心一些，以便做好及時應對。

健康運勢：金牛本月在在健康方面要注意一些慢性疾病反復的可能性，尤其有過敏史的金牛要著重注意，以免引起復發的情況。

解壓方式：吃麻辣火鍋

開運小秘笈：幫助他人

宜：開闊視角

忌：暴飲暴食

雙子座

短評：擺脫懶散狀態

綜合運勢：雙子本月綜合運勢一般，很容易因為自身懶惰的問題，而導致很多專案計畫無法正常的實施，需要提高自身的積極性，擺脫懶散的影響。

愛情運勢：戀愛中的雙子，本月在相處過程中容易因心智不成熟以及過於情緒化出現拌嘴吵架的情況，建議在感情中注意溝通方式，避免採取過激的表達方式；單身的雙子，本月容易在感情中失去分寸，尤其在與桃花相處過程中，會出現過於理想化的傾向。

事業學業：事業上，雙子本月工作狀態懶散且自身的記憶力下降，對於本職工作的處理上可能會因為迷糊發生出錯的情況；學業上，雙子本月要保證充足複習的時間，不要太沉迷電子遊戲，同時儘量減少興趣愛好牽扯過多的精力。

工作：對抗懶散狀態，避免問題出現。

學業：保證學習時間，減少娛樂活動。

財富運勢：雙子本月財富運勢較差，容易出現花冤枉錢或者多花錢的情況，建議在支出上要多留意，避免衝動消費，可以有效減少出錯破財的概率。

健康運勢：雙子本月精神狀態不佳，容易有間歇性焦慮的情況發生，會因為過分焦慮導致失眠多夢的情況發生，建議多放鬆心情或者做一些瑜伽來舒緩緊張的情緒。

解壓方式：做瑜伽

開運小秘笈：學習烘焙知識

宜：積極主動

忌：鑽牛角尖

巨蟹座

短評：要分清主次

綜合運勢：巨蟹本月綜合運勢較為平穩，但面臨一些問題，仍然會出現猶豫不決的狀態，要學會分清主次，才能夠更高效的解決問題。

愛情運勢：戀愛中的巨蟹，本月在感情相處中主觀性強也容易較真，在互動的過程中可能會因為小矛盾放大自己的感受，導致出現冷戰的情況發生；單身的巨蟹，本月可以對不合適的關係做一個了斷，主動出擊斬斷亂麻，才有獲取把握新桃花的機會。

事業學業：事業上，巨蟹本月要腳踏實地的在工作中發揮自己的才能，有跳槽想法的巨蟹，可以制定詳細規劃，有望找尋到滿意的工作平台；學業上，巨蟹本月要注意加強自製力，懂得分主次知輕重，把更多的精力放在複習上才能有收穫成果的可能。

工作：腳踏實地工作，發揮自我才能。

學業：提高學習動力，懂得分清主次。

財富運勢：巨蟹本月財富運勢呈上升趨勢，日常會比較注重自我外在形象，所以財務的大支出部分會用在護膚品，髮型設計、衣服等開銷。

健康運勢：巨蟹本月在健康方面容易因為上火出現發炎、長痘的情況，注意在飲食方面保持清淡，不要吃太油膩辛辣的食物。

解壓方式：擴闊思維

開運小秘笈：努力表達自我

宜：腳踏實地

忌：三分鐘熱度

獅子座

短評：積極交流溝通

綜合運勢：獅子本月綜合運勢較為平穩，可以選擇和更多的人談話來提升自己的思想認識，這樣才能站在更廣闊的角度上去思考問題。

愛情運勢：戀愛中的獅子，本月能夠不斷和伴侶去創造感情中的新鮮感，兩個人會選擇故地重遊的方式，找尋熱戀時的心動；單身的獅子，本月有機會遇到合眼緣的異性，一定要注重彼此的相處模式，會更有助於進一步的發展。

事業學業：事業上，獅子本月構思比較清晰，宜與團隊進行探討研究，會更有助於創意想法的落實，收穫比較多；學業上，獅子本月容易因為走神不走心導致成績下滑的情況發生，最好保持自控，多提升溫習效率。

工作：多與外界交流，有助獲得靈感。

學業：避免走神，提升自己定力。

財富運勢：獅子本月財富運勢較為平穩，但在財務支出上要格外慎重，尤要注意避免借給他人錢財的情況，以免發生意外情況而超出自己應對的能力範疇。

健康運勢：獅子本月在健康方面會有低血糖的情況出現，建議不要盲目節食減肥，同時保持適量的運動，增加自身積極性。

解壓方式：擴大社交圈

開運小秘笈：提升個人技能

宜：自主學習

忌：煲劇煲上腦

處女座

短評：逐漸清晰目標

綜合運勢：處女本月綜合運勢呈上升狀態，但仍然需要為自己找尋到清晰的目標和規劃，這樣才能夠有針對性的去實現心中的理想。

愛情運勢：戀愛中的處女，本月雙方感情中會加強默契和諧度，可以跟伴侶制定共同的計畫，比如旅遊、約會來增進互動；單身的處女，本月對情感的選擇和判斷更有主見性，尤其在擇偶標準方面會逐漸清晰化。

事業學業：事業上，處女本月創造力比較強，適合在團體或者研討期間去發表自己觀點和看法，會有機會得到貴人的扶持；學業上，處女本月接受能力較強，適合報名一些課程興趣班，比較適宜學習藝術類，創意類的科目，學起來會更得心應手。

工作：積極發表觀點，有望得到幫助。

學業：培養興趣愛好，努力充實自我。

財富運勢：處女本月財富運勢逐漸上升，能夠嚴格的規劃日常支出，徹底解決此前的財務危機，有條不紊的發展副業，收入得到明顯提升。

健康運勢：處女本月在健康方面會有咽喉，呼吸道不適的情況，一定要多補充水分，可以適當泡膨大海引用，來緩解喉嚨的不適感。

解壓方式：保持樂觀

開運小秘笈：學習繪畫

宜：謹言慎行

忌：宅在家裡

天秤座

短評：對抗壓力情緒

綜合運勢：天秤本月綜合運勢較為平穩，面對生活中的瑣事，一定要保持平常心去面對，不要輕易被壓力而限制自己。

愛情運勢：戀愛中的天秤，本月感情相處中容易因溝通不善把細節矛盾放大化，導致彼此可能會有爭吵的情況發生，建議別因為多疑而生事；單身的天秤，本月對於感情比較念舊，會有舊情複燃的情況發生，建議理智對待，謹慎處理不合適的感情，以免再次上當受騙。

事業學業：事業上，天秤本月精神狀態不線上，情緒低迷導致在工作過程中提不起勁，自身壓力較大，建議多注意精神狀態的調整；學業上，天秤本月會制定一些學習計畫，但是要注意複習過程中的細節問題，避免思想開小差的情況。

工作：對抗情緒低迷，緩解自身壓力。

學業：關注細節問題，嚴格制定計劃。

財富運勢：天秤本月財富運勢雖然不錯，但要儘量避免因為滿足自我購買欲而透支信用卡的情況，部分天秤在人情世故上會有花費，有請客送禮的情況。

健康運勢：天秤本月在健康方面容易出現中耳炎、耳道感染的可能，注意清潔的同時，儘量調整規律的作息時間，提高身體免疫力。

解壓方式：和朋友唱K

開運小秘笈：保持理性頭腦

宜：制定計劃

忌：投機取巧

天蠍座

短評：打好提前量

綜合運勢：天蠍本月綜合運勢比較差，很容易出現一些突發的事件，面對棘手的問題，一定要提前做好準備，這樣才能夠輕鬆應對。

愛情運勢：戀愛中的天蠍，本月可能會有爛桃花出現，需要在感情問題上增強自身責任感和社交分寸，更能增加感情的穩固性，避免不必要的麻煩；單身的天蠍，本月桃花雖多，但也夾雜著部分爛桃花，尤其過分看重感覺，被騙的概率大大增加。

事業學業：事業上，天蠍本月涉及談判、簽合同等計畫可能會有推遲延後的可能，需要提早安排，以免猝不及防影響到整體專案進度；學業上，天蠍本月思維混亂，學習狀態不線上，在面臨開展新課程或問題交流的過程中，會因為精力不集中出現慢半拍的情況。

工作：做好提前安排，輕鬆應對挑戰。

學業：擺脫混亂思維，不斷找回狀態。

財富運勢：天蠍本月財富運勢較差，會因為滿足內心的需求購買一些實用價值較低的商品，建議還是要合理消費，避免踩雷導致財貨兩空。

健康運勢：天蠍本月的健康運勢不太穩定，自身容易因為想的太多導致自身壓抑感過強，而出現胸悶氣短的情況，適當的出門散心在有助於釋放壓力。

解壓方式：外出散步

開運小秘笈：關注自身需求

宜：查缺補漏

忌：斤斤計較

人馬座

短評：激發自身潛力

綜合運勢：人馬本月綜合運勢較為平穩，可以不斷地激發自身潛力，拿出最佳的狀態，才能更好地向成功的目標前行。

愛情運勢：戀愛中的人馬，本月能夠增強伴侶間的親密感，會與伴侶相約外出散心或者旅遊，更能帶動彼此親密關係的發展；單身的人馬，本月會有新的開始，會有跟喜歡的人表白的機會，多注重表白的儀式感，能夠給脫單加分。

事業學業：事業上，人馬本月在工作中比較有創意和靈感，尤其從事設計藝術類的人馬，可能會激發創造潛能；學業上，人馬本月玩心重，聚會社交率有所提高，從而導致很難全身心的投入到學習階段。

工作：發揮創意靈感，激發自己潛能。

學業：減少社交時間，全心全意學習。

財富運勢：人馬本月財富運勢呈上升趨勢，有望通過人脈資源而得到不錯的賺錢機會，可以嘗試進行一些投資理財方面的計畫，能有不錯的收益。

健康運勢：人馬本月在健康方面要著重注意在行動方面要緩慢一些，避免因為過於魯莽急躁出現意外摔傷、崴腳的情況。

解壓方式：玩電子遊戲

開運小秘笈：養一些綠色植物

宜：關注實際

忌：盲目自信

山羊座

短評：保持清醒頭腦

綜合運勢：山羊本月綜合運勢比較差，很容易因為混亂的思緒而影響生活的進度，需要時時刻保持一顆清醒的頭腦，才能夠少走一些彎路。

愛情運勢：戀愛中的山羊，本月感情處於拎不清的狀態，伴侶間缺乏安全感和信任感，要尤其注意溝通問題；單身的山羊，本月在涉及桃花方面，看待問題要客觀理智，不只要擦亮眼睛，還要要多聽多看多瞭解。

事業學業：事業上，山羊本月工作狀態低迷，專案以及工作進展緩慢，同時有請假休假拖延症的表現；學業上，山羊本月會比較吃力，部分考試的山羊易出現思路中斷的情況，建議放好心態，增強自律性，會更有助於提升學習的效率。

工作：克服拖延問題，提升工作進展。

學業：努力放平心態，增強自律能力。

財富運勢：山羊本月財富運勢一般，整體支出大於進項，正財方面容易因為工作不達標或遲到早退導致扣工資獎金的情況發生。

健康運勢：山羊本月在健康方面容易因為腦供血不足出現頭暈目眩的情況，自己注意日常多注意補血，可以多食純奶，紅棗，瘦肉類等食物。

解壓方式：看喜劇電影

開運小秘笈：和家人打電話

宜：釋放快樂

忌：天馬行空

水瓶座

短評：向外尋求合作

綜合運勢：水瓶本月綜合運勢呈上升趨勢，可以保持著積極的步調向外尋求合作機會，不僅能夠有更大的成功可能性，也會更好的鍛煉自己。

愛情運勢：戀愛中的水瓶，本月在生活中對彼此的要求和期待有所提高，並且對彼此情緒共鳴也會比較在意，要保持平常心；單身的水瓶，本月有望在社交或者聚會當中結識到自己比較心儀的桃花，並且相處也比較順利，會有很大概率會確定關係甚至得到被表白驚喜。

事業學業：事業上，水瓶本月有較大幾率通過自身努力收穫領導他人的機會，而對於投資的水瓶，適宜外出拓展業務需求合作，相對進展會更順利；學業上，水瓶本月會有大把的精力放在學習上，積極性較高，可以根據自身精力和時間來報補習或者拓展，進行全方位的學習。

工作：外出尋求發展，積極把握機遇。

學業：拓展學習內容，提升綜合能力。

財富運勢：水瓶本月財富運勢很好，尤其是喜歡投資的水準，與合作夥伴分工比較明確，相互配合會增加不少更多賺錢的機會，可以說是收穫頗豐的一個月。

健康運勢：水瓶本月在健康方面可能會因為熬夜脫髮比較嚴重，建議多注意睡眠，日常可以多食黑豆、黑芝麻等補腎生髮的食品。

解壓方式：聽舒緩的音樂

開運小秘笈：嘗試寫日記

宜：不斷反思

忌：過於衝動

雙魚座

短評：學會取長補短

綜合運勢：雙魚本月綜合運勢較為平穩，與人相處時，一定要多學習他人的長處，唯有掌握取長補短的技巧，才能夠更加全面地提升自我價值。

愛情運勢：戀愛中的雙魚，本月相處狀態比較輕鬆，彼此相互包容，能很好的讓對方舒服的做自己，享受甜蜜幸福；單身的雙魚，本月對感情中有曖昧不清的舊人舊事容易反復糾纏，甚至有重蹈覆轍的苗頭，建議不要吃回頭草。

事業學業：事業上，雙魚本月容易有馬虎的情況出現，建議工作狀態注意調整的同時，多保存耐心，可以有效減少出錯的機率；學業上，雙魚本月要積極與他人交流探討，懂得借鑒他人學習的方式，可以提高學習的效率。

工作：避免馬虎情況，多多保存耐心。

學業：積極交流探討，借鑒更多方法。

財富運勢：雙魚本月財富運勢很好，有機會通過自身的努力而獲得不錯的進展，在生活中也有很大概率會收到來自家人或者朋友的禮品饋贈。

健康運勢：雙魚本月在健康方面容易出現肌肉酸痛、頸椎發木的情況，要注意適當的運動健身，可以有效緩解疲勞症狀。

解壓方式：睡前泡腳

開運小秘笈：閱讀一本書

宜：早睡早起

忌：謹小慎微

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