笨賊持槍想打劫撞正美軍前陸戰隊員　1秒被KO下場超慘笑翻網民

當搶劫匪遇上美國海軍陸戰隊前成員，注定要倒楣了！美國亞利桑那州尤馬（Yuma）加油站一間便利店，近日就上演了美國海軍陸戰隊退役隊員1秒「KO」持搶匪徒，把犯罪扼殺在搖籃裏。相關閉路電視片段上傳到網絡後，已有超過461萬人次觀看，其英勇行為更獲網民封為「零恐懼英雄」。



亞利桑那州尤馬（Yuma）加油站一間便利店，近日就上演了美國海軍陸戰隊退役隊員1秒「KO」持搶匪徒。（Twitter影片截圖）

事件發生在10月20日（周三）凌晨4時許，從閉路電視畫面見到，當時正在便利店內的美國海軍陸戰隊退役隊員詹姆斯基爾瑟（James Kilcer），剛買完東西準備離開，突然有多名蒙面持槍男子進入便利店。

詹姆斯回頭看到多名持槍匪徒，雙方互望約一秒，詹姆斯隨即趁走在前面的匪徒未有防備，伸出左手極速奪槍，再把對方壓制，另一名匪徒則被詹姆斯突如其來的舉動嚇到腳軟一度跌在地上，回過神來即拔腿往門口頭也不回地逃去。

即睇美國海軍陸戰隊前成員如何用1招KO持搶劫匪▼▼▼

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閉路電視片段長約8秒，未有見到後續情況。外媒報道，警方最終拘捕了其中一名匪徒，另有兩人在逃。詹姆斯被問到當時如何控制局勢，表示「海軍陸戰隊教會我當機立斷」，又說起初以為匪徒手上的是玩具槍，便沒有多想，檢查後發現是真槍，便與店員報警處理。

尤馬警方事後向詹姆斯頒發公民勇氣獎，以表彰詹姆斯非凡勇氣，在涉及極端、危及生命的犯罪活動中保護生命。

閉路電視片段上載到推特（Twitter）後，至今已有超過461萬人次觀看，不少網民讚詹姆斯是英雄。亦有網民笑言匪徒運氣不好，「像剛出新手村就遇上滿級Boss」、「牛仔褲歹徒：我剛才到底經歷了什麼」、「求匪徒心理陰影面積」。