城巴新巴國際復康日出PO　網民話似《飄零燕》經典改圖：地獄小編

城巴新巴為響應2021年國際復康日，殘疾人士與其1名同行照顧者昨日（14日）乘車均可免費。不過，城巴新巴facebook專頁昨早發帖分享相關消息，並附有1張配圖，部份網民看後卻指圖片設計與《飄零燕》中，主角凱迪與朋友卡娜走到崖邊的一幕非常相似，該圖其後被惡搞成「卡娜被推落出」的一刻，不禁笑言「即係上城巴等於跌落懸崖？」



城巴新巴在網上發文推廣國際復康日，其配圖被網民指與《飄零燕》的惡搞改圖非常相似。（「新巴城巴 NWFB and Citybus」圖片）

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城巴新巴昨於facebook專頁發帖，指昨日為國際復康日，凡出示「殘疾人士登記證」人士，以及使用註有「殘疾人士身份」個人八達通卡者，均可帶同1名照顧者免費乘車。帖文又附上1名短髮小女孩協助另一輪椅女子登上城巴的圖片。

雖《飄零燕》的真實動畫中從沒出現推落山情節，但其惡搞改圖已廣泛流傳。（網上圖片）

帖文引來網民討論，部份人看過帖文附圖後直指與動畫《飄零燕》其中一幕很相似，紛紛留言指「凱迪與卡娜小姐喎」、「連個公仔都係抄飄零燕，有冇咁懶呀」、「第一眼睇呢幅圖仲唔係飄零燕凱迪！」。

然而，動畫中主角凱迪推着坐輪椅的卡娜上山一幕，後來被網民改圖變成凱迪將卡娜推落山的一刻。雖然在真實動畫中從沒出現推落山的情節，但該張改圖比原圖情節更被廣泛流傳和為人熟知，有網民看到城巴新巴的帖文後亦不禁聯想起該改圖，認為用圖不合適，稱「國際復康日，城新不康日」、「即係上城巴等於跌落懸崖？」、「地獄小編」，直呼是「公關災難」。

《香港01》正就此事向城巴新巴查詢。

過去網民已曾多次惡搞《飄零燕》的經典一幕▼▼▼