背男友偷食有未婚妻學長兼性交　台女不何如何抉擇求救：我好犯賤

一個是交往多年的男朋友，一個是有談婚論嫁女友的學長，要如何選擇？有台灣女網民於狄卡（Dcard）討論區發文，指自己有交往多年感情穩定的男朋友，但近月出軌了學長，更已與學長有性關係，雖然她覺得對不起男友，卻不想結束與學長的關係，不知如何是好下上網求教，直言「我覺得我好犯賤」。



該台灣女網民於狄卡討論區以「我偷吃了單位的學長⋯」為題發文，指她有一個交往多年的男朋友，感情狀況一直穩定，至今年年中與學長分到了同一個工作，彼此「很有話聊」，結果開始「走心」，「聊着聊着有一天我就發覺我好像開始走心了，我開始期待學長回我訊息，也開始期待每天看到學長」。

一個是交往多年的男朋友，一個是有談婚論嫁女友的學長，要如何選擇？（《人約離婚後》劇照）

該女網民續說，學長本身有論及婚嫁的女朋友，但有一次她跟學長外出吃飯後，學長私訊說對她有意思，她也回覆學長說自己也「走心了」，終於連肉體也出軌了，「在先後跟彼此告白後…開始有了肢體接觸，一開始先牽牽手，後來就接吻，最後也不意外的上了床」。

身心都出軌後，該女網民直言，覺得對不起男友同時，又很不想結束與學長的關係，「學長對他的女友也是…我一直覺得可能我不愛我男友了，可是當我跟我男友相處的時候，我覺得我還是一樣看到他會有心動的感覺，怎麼辦…我覺得我好犯賤」。

帖文引來網民熱烈討論，不少網民留言狠批樓主犯賤，「就是犯賤，謝謝」、「妳真的犯賤，他（學長）女友跟妳男友好可憐」、「趕快放了妳男友」、「好好笑，對方（學長）可能根本不想跟女友結束，好暈好暈的可能只有妳」、「何必要傷害另一半呢？好累喔，懶得罵了」。也有網民笑指「妳是插座他是插頭，能為台灣發電嗎」、「單位一般會是什麼單位的啊？好想知道欸」。