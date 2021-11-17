印26歲人妻拒23歲男求愛　遭潑酸致死遺3子女　疑犯擬槍殺其夫

印度日前發生駭人聽聞的「拒愛命案」！1名26歲育有3子女的人妻拒絕23歲男子追求時，竟遭對方潑酸液，身體一半皮膚燒傷，更有數天時間喪失視力，最終在極度痛苦的重傷中不治，遺下丈夫及3名年幼孩子。涉事男子被拘捕後承認罪行，更自爆當日經準備好槍，如果女子的丈夫出現，就會槍殺對方，案件的恐怖情節引起全國嘩然。



印度1名育有3名子女的人妻拒絕23歲男子求愛後，被對方潑酸報仇，最終傷重身亡。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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事件發生在印度德里（Delhi）的巴瓦納區（Bawana），26歲女死者與丈夫育有3名子女，分別是11歲女兒、5及6歲兒子；本月3日，女子拒絕23歲男子蒙圖（Montu）求愛之後，就被對方潑酸液復仇。警方指女子被潑酸液令面部、頸部、胸口及腹部出現三度燒傷，2名警員曾經捐血幫助傷重的女子，但由於她的傷勢實在太過嚴重，最後不幸去世。

負責醫治她的醫生表示，傷者因為被潑酸液後燒傷，繼而引起腎功能衰竭，導致死亡。他補充指傷者全身有約一半皮膚燒傷，更有數天是喪失視力。

受害者的丈夫表示，現在不知道如何向子女坦白媽媽已經離世的消息。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

女子的丈夫在當地工業區任職日薪工人，他們於2011年5月結婚，在丈夫兄弟的家中居住。其夫一直等待妻子康復出院，更向3名子女說媽媽會回家。後來醫生向他說，其妻的情況變差，最後更傷重死亡。他悔恨地表示，如果妻子能告訴他當日蒙圖打算做的事，事情就不會發生，現在不知道該如何告訴孩子們，媽媽已經不會再回來，「我不知道如何處理，現在只剩我1個人了」。

警方指，事發當日蒙圖以借口叫受害人到他的房間，然後叫她與丈夫離婚再改嫁給他。受害人拒絕後，蒙圖將受害人的雙手縛起，向她潑酸液後逃離現場。蒙圖更已經購買了1支印度製手槍，如果見到受害人的丈夫出現，就會槍殺對方。蒙圖與受害者家庭認識約2年，其間一直騷擾對方，即使受害人已經多次拒絕示愛，亦未能令蒙圖停止他的求愛行為。

（Hindustan Times、NDTV）