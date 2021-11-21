月薪$4萬Hea做到退休但無得升　情景題引海量網民𦧲飯應：我做！

人工高但一定不會升職，做定唔做？最近有網民在討論區上發起情景題公投，指如果有Offer提出月薪4萬，工作量少，而且一定可以做到退休，只是絕對不會升職，大家會否接受？結果超過九成七的網民壓倒性地表示「做！」，更指不少人稱捱足一輩子都沒有4萬元月薪，這份筍工十分值得值。



連登討論區有網民發帖，指如果有Offer提供4萬元月薪，可日日Hea做至退休，但永遠不會升職，問大家會否考慮？示意圖片，非當事人。（GettyImages）

網民「新北Goal」在連登討論區上發文，提出假設的情景題，指「畀個40k （月薪4萬元）offer你，日日Hea，但一世冇得升」，人工或會每年隨通脹有少量調整，聘用期是「包你做到退休」，不過永遠都沒有升職機會，問這樣的工作條件，網民們會如何考慮？

樓主以討論區的正負評功能發起公投，如果會做該份工的就給予正評，反之就給予負評。結果帖文發布不足1天內就有近6000票，其5850票給予正評，135票給予負評，即會接受Offer的網民高達97.7%，十分誇張。

網民壓倒性地表示，4萬月薪的筍工Offer值得考慮。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

表示支持的網民認為，既然工作崗位沒有列明不能辭職，先做幾年無妨，「做，點都袋咗先」、「40k月入本身都中上啦，仲可以Hea？即刻衝！」。有人亦指，很多人工作至退休時都沒有4萬元月薪，因此條件吸引，「好多人做成世都冇40k」。最後亦有留言指，既然工作不沉重，以工餘時間炒股炒幣賺取額外收入亦都不成問題，「40k，日日拎嚟炒股炒幣不知幾正」、「衝啦，Hea住返工炒下股同網購不知幾爽」。

至於反對的網民就認為，4萬元月薪其實不多，「40k又真係低咗啲」、「40k，30歲前一定有啦」，甚指指現時已經在做Hea工，不但月入更多達到5萬元，「仲要有得升」。