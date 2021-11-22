媽媽被當街搶銀包　9歲女衝前狂打賊人兼追足5條街　警方大讚勇敢

不要小看小朋友的能力！美國佛羅里達州一名9歲女童日前與媽媽出門購物，未料母女準備駕車回家時，媽媽竟突然遭到1名男子當街搶劫。女童見媽媽與賊人於地上扭打糾纏時未感害怕，反而立即衝上前，揮拳向賊人的面部狂打，其後更追住賊人跑足5條街。女童擊退賊人的英勇過程被閉路電視拍下，不但讓她於網上爆紅，當地警方其後更向她頒發勳章、證書及禮物表揚。



9歲女童尼爾森與媽媽出門購物時遇上搶劫，她看到媽媽被推倒地上時未感害怕，反而立即衝上前，揮拳向賊人的面部狂打，擊退賊人的英勇過程獲當地警方嘉許。（fb「West Palm Beach Police Department」圖片）

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事發本月2日，9歲女童尼爾森（Journee Nelson）與媽媽到佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）1間超市購物後，打算駕車回家，沒想到母女當時已被29歲賊人傑克森（Demetrius Jackson）看中。傑克森趁着兩人準備上車時突然衝出，將女童母親丹妮爾（Danielle Mobley）推倒並搶去其銀包，兩人扭打在地糾纏。

女童英勇救母經過：

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本來於副駕位置的尼爾森見媽媽遇險，不但未感驚慌，反而即時繞過車身跑上前，揮拳向賊人傑克森的面部狂打。混亂中傑克森未及反應「硬食」數拳，之後才出手將尼爾森推倒，帶着搶來的銀包逃走。尼爾森未有放棄，即時起來追趕賊人，足足跑了5個街口，直至媽媽叫停她才放棄。

當日尼爾森與媽媽不幸被搶走手機、放有信用卡和40美元現金的名牌銀包，不過她勇救媽媽的過程被停車場的閉路電視拍下，令她於網上爆紅。當地警方經調查後，兩日後迅速拘捕傑克森，並以搶劫、毆打等罪名起訴他。警方事後亦特別向尼爾森頒發勳章、證書及百貨公司的禮物卡，以表揚她勇敢擊退賊人的行為。

當地警方事後亦特別向尼爾森頒發勳章、證書及百貨公司的禮物卡，以表揚她勇敢擊退賊人的行為。（fb「West Palm Beach Police Department」圖片）

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西棕櫚灘警局局長受訪時表示，一般而言絕不建議民眾獨自對抗賊人，但也肯定尼爾森事發時的表現，「我敢打賭他（傑克森）很震驚，你可以在片段中看出，他完全沒有預料到這一點。在這特殊情況下，她的行動遇上完美時機，而且我覺得她的出拳力道應該蠻重的」。

女童母親丹妮爾也表示，事發時自己被推跌於地上，對女兒及時的反應感到非常驕傲，「那是她最即時的反應」。至於獲各方大讚的尼爾森則天真表示，對抗賊人的原因只為保護至親，「我反擊了，我必須拯救我的媽媽」。