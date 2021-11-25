萬事得私家車疑泊街邊1年無郁過　網民實地視察揭行車證已過期2年

香港地人多車多，駕駛者不時為了找地方泊車而煩惱。有網民日前於討論區發文，指發現1輛綠色私家車長期泊於九龍灣大業街無人理會。為了證實事件，網民除了對比網上地圖的街景相片，同時實地視察，證實車輛已泊於該處逾1年，車身滿布灰塵，連綁於車門的膠袋亦因日曬雨淋而風化，而行車證亦已過期2年，質疑車輛已成為廢車被棄置於該處。



有網民指留意到1輛綠色私家車長期泊於九龍灣大業街無人理會，為了證實事件，他除了對比網上地圖的街景相片，同時實地視察。（香港討論區圖片）

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該網民日前於香港討論區發文，指每星期也會路過九龍灣大業街，留意到1輛綠色萬事得私家車每次也停泊於「志明橋」對開的路邊位置，「已超過一年，一直停喺完全同一位置，無郁過」。

該車輛引起樓主好奇，他於是查看Google地圖，發現2009年3月的街景照片仍未見該綠色私家車，但去年12月及今年2月拍下的街景照片中，則見到該私家車停於同一位置，「前後其他車都唔同，就係呢架車不變」。

樓主近日更親身視察，貼出前日（23日）下午拍下的相片，可見該綠色私家車仍然停泊於同一位置，而車輛的狀況似乎已被棄置了一段時間。樓主指，走近查看時感覺車輛「明顯係廢棄咗好耐」，玻璃呈灰色，而後座左邊車門手柄綁住的白色膠袋經日曬雨淋亦已風化。

另外，樓主亦發現私家車展示的行車證已過期2年，令他質疑車輛或自2019年已停泊於該處，屬於被棄置的車輛，「咁睇呢架車都唔會有車主來拖走，一直泊喺路邊，泊成世」、「好奇車主點解會泊咗架車喺路邊就無來拎返，有人會棄車喺市區路邊？唔係抄牌都罰死佢？一星期抄一張，一年都兩皮嘢」。

網民亦發現私家車展示的行車證已過期2年，令他質疑車輛或自2019年已停泊於該處，屬於被棄置的車輛。（香港討論區圖片）

網民看過帖文也嘖嘖稱奇，紛紛估計車輛是否一直停泊而沒有駛走，或只是車主永遠也選擇同一位置泊車才出現「長泊」的錯覺，「可能個車主有強迫症，一定要每次exactly泊呢個位」、「睇相幾乾淨，軚又冇扁，唔似幾年冇郁喎」、「好多地方都有這種情況，可能：1、車主不在人世；2、車主是外地人，因疫情無返港；3、一年間中揸下、又唔付停車場費用泊街；4、車主是公司，執咗」。

今年6月，申訴專員趙慧賢指出，棄置車輛的問題在全港多區均有出現而且持續多年未見改善，令人懷疑現時政府當局的策略和措施是否足夠和有效，因此決定展開主動調查，審研運輸署及地政總署就政府土地上棄置車輛問題的應對措施成效，並在有需要時提出改善建議。