男子蜘蛛俠上身　拉水撥借力擒巴士片段瘋傳　網民列2點揭為舊片

蜘蛛俠驚現香港？網上流傳短片，可見1名赤膊上身及赤腳的男子，拉着九巴車頭的水撥，整個人爬上擋風玻璃，更邊爬邊大聲叫囂，引來途人側目。男子之後又返回地面，躺於馬路中心喃喃自語，令巴士被迫停於路中，堵塞後方大批車輛。雖然影片近日瘋傳，但有眼利網民列出2點，指出影片並非近日拍攝，而是舊片「回帶」。



網上流傳短片，可見1名赤膊上身及赤腳的男子，拉着九巴車頭的水撥，整個人爬上擋風玻璃，邊爬邊大聲叫囂。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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多個網上群組瘋傳片段，可見1輛九巴於於旺角道與洗衣街交界的路中心「黃格」停下，「死火燈」正亮起。1名光頭及上身赤裸的男子疑似情緒不穩，拉着車頭的水撥努力向上攀爬，其間邊爬邊大聲叫囂，引來途人注視。男子以水撥借力，一度爬至巴士車身一半高度、路線顯示牌的位置，身體「懸掛」於車頭擋風玻璃上，又一度嘗試將水撥扯下。

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影片可見，男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前，多次大喊「我畀你打」、「你打我呀嘛」。由於男子阻擋巴士去路，停於路口的巴士未能向前駛，將旺角道及洗衣街兩方馬路「塞死」，導致後方大批車輛未能前行而響安催促。

不少網民看過影片也笑指男子身手了得，封他為「香港蜘蛛俠」，「平行時空出現，第4個不同嘅蜘蛛俠」、「如果司機開水撥，佢即倒地」、「原來水撥咁硬淨，承受到成個人咁重」。亦有人質疑男子神智不清，或受酒精、甚至是毒品影響，「蜘蛛俠都飲醉酒真係失望」、「企硬，take嘢衰硬」。

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亦有醒目網民指出，片段中無論男子或是圍觀的途人均沒有戴上口罩，相信事件並非近日發生，「應該好耐啦，後面食花生嘅無一個有戴口罩」、「條片好耐啦，啲人都未戴口罩」。另有熟悉巴士的網民指出，片中九巴型號為「亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC Facelift」，屬於近年較新型號，故相信事件約於疫情前發生。

翻查資料，片段早於2019年10月被網民上載至駕駛群組，當年已引來大批網民瘋傳討論，上載數天已獲逾千人讚好及數百次分享，如今再次「回帶」瘋傳，效果更是有過之而無不及。