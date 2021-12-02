滙豐邀姜濤拍廣告「告別投資A0」　奪首屆YouTube Works三獎項

每個人都有不同理想或目標，要達成目標除了個人努力，還需要經濟上的支持，勤𡚒工作外，令財富增值也非常重要。不過，投資市場易有波動，投資新手一不小心或會招致損失。如何成功踏出第一步，告別投資A0？就要跟投資專家多取經。



雖然不少大學生未畢業已開始投資，但投資A0的年輕人還是不少。早前，滙豐銀行（HSBC）更邀請全城火熱的姜濤拍攝廣告《告別投資A0》，向市民介紹正確的投資方法。廣告不單令市民對投資的認識增加，更在首屆YouTube Works Awards中橫掃三個大獎。

年輕員工出謀獻計

YouTube Works Awards Hong Kong 7個獎項中，HSBC就包辦了當中3個，包括「至尊大獎」、「Impact from Insight Award」及「Action Driver Award」，實力不容置疑。當中數到HSBC奪獎的幕後功臣，又怎可以少得一班年青員工呢！要令到整個廣告「貼地」吸引，除了邀請深受年輕人喜愛的偶像姜濤參與廣告拍攝之外，亦加入了很多時下年青人的文化。HSBC的年輕同事更一起「度橋」出謀獻策，又加入他們平日會用的潮語、潮人，令廣告整體更有親切感。

HSBC的「告別投資A0」廣告，獲得YouTube Works Awards三個大獎。（圖片由HSBC提供）

姜濤分享投資之道

近年，Mirror成為全城熱話，是不少年輕人的偶像，他們的一舉一動都吸引無數人追捧及模仿，這正好符合HSBC要向年青投資A0介紹正確投資之道的條件。因此，HSBC特別邀請了姜濤，擔任廣告的宣傳活動，另外他亦與其他星級投資新手和專家，分享如何在投資領域上起步。

廣告帶起熱潮 吸引更多年輕投資A0開戶

姜濤的熱潮隨即席捲全港，廣告的成功除了令更多人留意投資理財的資訊外，「姜濤效應」更吸引不少年青投資新手開戶，為自己創造更多財富。根據統計，年輕客戶開戶的比率較去年高出30%，同時令HSBC的廣告獲得YouTube Works Awards的三個獎項。