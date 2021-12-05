史力加「無敵貓劍俠」真貓版！圓眼英短無辜樣討食　擄獲60萬粉絲

2001年的夢工場動畫《史力加》捧紅了當中的人氣角色「無敵貓劍俠」，甚至後來將他拉拔成主角，推出同名外傳電影。現實中也有一隻英短貓長相和這隻皮靴貓如出一轍，也能做出一樣裝無辜的表情，在網路上走紅。



史力加系列電影中的無敵貓劍俠既帥氣又能賣萌，反差萌擄獲大批粉絲。美國有一隻2歲的英國短毛貓「Pisco」也和皮靴貓一樣有著金橘色毛髮和圓滾滾的大眼睛，當牠抬起前腳，睜著水汪汪的眼睛向主人乞討食物，和片中皮靴貓抓著帽子裝無辜的相似度幾乎百分百！

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Pisco的飼主2018年開始為牠建立IG粉專，目前已有超過60萬的粉絲，他還有開設抖音帳號，分享Pisco玩電腦、穿著各式華服等各種日常影片。

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飼主表示，Pisco不是一開始就這麼可愛迷人，剛養時牠很膽小而且拒絕親近人類，然而飼主用愛慢慢感化牠，使得Pisco變得有自信，也對世界有更多好奇心，才進化為現在這樣迷倒眾生的貓網紅。

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