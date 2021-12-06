趁食客填紙仔　公務員掃安心出行得戚搶先入座　網民：打尖仲炫耀

政府早前宣布，12月9日起進入全港食肆須使用安心出行，目前食客仍可選擇使用安心出行或「填紙仔」登記資料。有網民匿名發文，指早前外出食飯，看到兩名年輕食客正在填表登記，遂與同事掃安心出行後搶先入座。年輕食客見狀表示自己排隊在先，樓主則與同事批評對方填表需時，更「得戚」表示「快就掃QR code囉！」。不少網民看過帖文直斥樓主行為已屬插隊，「打尖就打尖啦！大條道理」。



有網民疑自爆使用安心出行「打尖」經歷，引來網民熱議。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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該網民早前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，「得戚」分享使用安心出行程式搶先獲得座位的經歷。他指早前與同事外出用餐，見到兩名年輕食客正在「寫紙仔」登記資料，遂與同事掃安心出行後先行入座。

兩名年輕食客見狀即表示「我哋排隊先㗎喎」，惟樓主卻反駁指自己已進店，而兩人填表需時，自己先準備好理應先入座：「哦！即係話如果你寫成個鐘，係咪要成條村人等你成個鐘呀？」

樓主續指，兩名年輕食客聞言「無聲出，眼超超咁款」，而其同行同事這時亦「忍唔住插把口」，得意地表示「快就掃QR code囉！」兩人之後未有理會年輕食客「就行咗入去食嘢」。

樓主認為自己已進店，而兩名年輕食客填表需時，自己先準備好理應先入座，同行同事更得意地表示「快就掃QR code囉！」。示意圖，非當事人。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人直指樓主與同事的行為與插隊無分別，「打尖仲可以咁大聲，真係文明又有禮儀」、「人格只係值兩個座位，可悲」、「如果前面嗰個唔係後生仔，而係老人家，拎部電話出嚟但唔識用，掃極都掃唔到個code呢？咁係咪先掃完先入，唔使排隊？」、「所以同時都係使用安心出行嗰陣需要鬥快，睇下邊個掃得快就邊個先？打尖就打尖啦！大條道理」。

有網民「曲線」留言諷刺樓主，「我直頭覺得個食客啲嘢食未嚟根本唔應該坐低阻住張枱，你叫焗飯、蒸飯要等幾個字，唔通又要後面嘅食客一齊等？」有人則質疑帖文屬虛構，「作故仔都要合情合理，食飯時間一般要喺外面排隊等位，有人走時，啲伙計會叫有位，如果排頭嘅唔入，才到後面嗰啲入，係唔係填紙仔入無關係」。