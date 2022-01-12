姜濤笑言明年24歲退休　每月儲蓄隨時有咁多！出騷價已高到咁

【姜濤／退休／收入／儲蓄】人氣男團MIRROR成員姜濤於2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中，奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，成為大贏家。現年22歲青春無限的姜濤，他之前接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問指計劃29歲退休，並考慮移民外國，之後更「進取」稱或25歲退休，到日前接受訪問時笑言可能明年，即2023年退休，屆時他只有24歲。

提早退休是不少港人的目標，但如果要早到24歲退休，究竟要準備多少儲蓄才足夠呢？以姜濤的收入又要儲多久呢？



點撃圖輯睇姜濤去年上半年至少接拍40廣告：

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滙豐「FinFit」去年初公布的調查，最多人預計在61歲或以上退休，預計55歲或以下退休的只有27%，可見姜濤24歲退休的計劃其實相當進取。

而根據香港財務策劃師學會「真實退休生活開支」調查，未計及家人供養，受訪者平均每月基本真實開支為11,500元。以香港男性平均預期壽命82.9歲計算，姜濤如果想24歲退休，至少要儲足夠約59年生活費，即約8,142,000元，不計算22歲至24歲期間的開支，姜濤兩年內亦要每月儲339,250萬元。

究竟有多少港人收入能達到每月儲339,250萬元呢？▼▼▼

另外，姜濤曾透露或在30歲結婚組織家庭，根據政府統計處2019/20年度數字，本港家庭平均每月開支30,230元，59年生活費需要約2140萬元，即姜濤每月要儲89.2萬元才能在24歲退休。

不過，這些數字對姜濤來說並非遙不可及。據之前報道，有傳姜濤出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元，如單以出騷價計算，姜濤出席16個騷的收入已夠約800萬元退休金額，出席43個騷更已足夠家庭退休使用。

以上數據只供參考，退休開支及儲蓄金額還要視乎其他使用、家人供養金養金額、投資回報等，姜濤出騷價則要視乎確實出騷、廣告收費，以及與公司分成分佣金額等，仍是未知之數。

另外，姜濤日前接受訪問時表示，25歲退休是「誇張咗」，「冇諗幾多歲退休，順其自然啦！人生冇話一定要點……可能下年呢？哈哈哈，講笑，唔會唔會」。他又說，期望離開這行後，「大家覺得姜濤係幾好，大家記得我個名係姜濤而唔係姜B」。