男生點心型蠟燭表白　遇爆水管現水柱全淋熄　氣氛尷尬結局神展開

雖說表白要考慮天時地利人和才，但俗語有云「係你嘅始終都係你嘅」，兩人若是心意相通，愛火怎也熄不了！內地日前有大學男生專程去到心儀女生的宿舍樓下，打算拼出愛心蠟燭陣向女生表白，未料剛好樓頂爆水管，水柱噴上天變「暴雨」落下，有在場的同學爆料，男生點蠟燭到半途，火苗就全被濺熄，因有多人在圍觀，現場氣氛十分尷尬。但男生勇者無懼，繼續向女生表白，終成功奪得芳心，2人一同離開。事後相關大學在微博發文，提醒學生表白方式有很多，但疫情期間別造成人群聚集，網民笑言這一爆水管「差點還要澆滅愛情的火」，但亦有人留言祝賀：「水管：『我是祝你們水到渠成啊。』」



大學男生到女宿樓下點蠟燭表白，但剛好樓頂水管爆裂，噴水變暴雨將蠟燭淋熄。（微博影片截圖）

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男生表白前注意事項又多一樣，就是慎防遇到爆水管！內地瘋傳一段表白影片，事發於本月8日，福建福州1名大學男生走到女生宿舍樓下，擺放心型蠟燭陣向心儀女生表白，豈料遇水管爆裂狂木水柱噴水，將蠟燭的火苗全淋熄。

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有同學透露，該名男生「蠟燭點到一半的時候，樓頂的水管爆了，然後那個水就濺到擺蠟燭的地方」。影片所見，水管爆裂後水柱噴上半空，男生示愛現場正好有大量同學圍觀，男生跪在地上拼蠟燭愛心陣，惟爆水管造成的「暴雨」，難以點火。不過爆料同學指，男生表白應該是成功了，他看到男生對女生說了些話，女方應該是接受了男生表白，「因為場面比較尷尬，然後2個人一起走了」。

有不少網民認出影片攝於福建農林大學，因為影片熱傳，大學在微博指水管爆裂後已報告並報修，但提醒同學「表白方式千千萬萬，疫情常態化防控期間，也要做好防護避免聚集哦」。

表白爆水管照成功，網民笑言水管是在「助攻」、「搶戲」，「水管：『我祝你們永浴愛河』」、「差點還要澆滅愛情的火」。不過，也有人揶揄點蠟燭表白方式非常俗套，而且現場這麼多人下公開表白也不太好，「有點道德綁架，要是這女孩不接受，不是更尷尬嗎？」也有網民覺得其實他們應該本身互有好感，「如果是雙方都確定互相喜歡就差一個表白了那就可以，如果是雙方還不大熟甚至都不認識那就不可，太高調了」。

（綜合）

廣州1名高校男生帶同音箱打算當眾向心儀女生表白，惟1名校園保安突然殺出，將音箱一腳踢開並收走。（網易影片截圖）

事發經過逐格睇：

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