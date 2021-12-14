人妻產後揭老公與妹妹曖昧　手機驚見戰袍照　1個原因竟考慮3人行

本以為自己得人愛惜，後來卻發現一直受騙，老公與親生妹妹有一腿？這種電視劇情如今竟發生在1名台灣人妻身上，她發文指最近坐月子，卻發現丈夫原來與她妹妹偷情，甚至看到2人互傳的情慾短訊，讓她非常崩潰，還以為丈夫和妹妹對她很好，自己是世上最幸運的人，未料卻遭到2人背叛。人妻思緒混亂，最後更指應否「大愛一點」，從此接受3個人一起生活，引來網民熱議。



有台灣人妻發文，表示近日發現丈夫與她妹妹竟然趁她坐月時偷食，在手機更找到2人的情慾短訊。（《BB來了》劇照）

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該台灣人妻在「爆料公社」發文，表示目前住在月子中心的她，產後快將滿月，因為妹妹過去曾在托嬰中心工作，便邀請對方搬到家中，方便日後一起照顧小孩。不過，人妻近日趁丈夫不注意時偷看手機，才發現有妹妹傳來的情慾短訊，叫原定在月子中心睡的丈夫，騙她要回家加班工作，又分享身穿情趣內衣的照片。

人妻稱，雖然當晚丈夫留下來陪她，但翌日一早便趕着離開。她得悉另一半與自己愛惜的妹妹出軌後大感崩潰，受情緒影響，母乳亦因此愈來愈少。此後，人妻每天看着丈夫與妹妹在她面前做戲，「一個對我呵護備至，一個對我關懷至極，要不是我發現他們的事，我真的會以為自己上輩子做了什麼好事才能夠這麼幸運」。

人妻非常崩潰，稱老公與妹妹一直對她很好，令她不禁認真考慮「3人行」。（《BB來了》劇照）

她續指，其實丈夫一直對她很好，婚後生活無憂無慮，不需煩惱金錢，「我只要對一項商品多看一眼，老公就一定買給我」，兩姊妹的感情亦很好，從來未想到2人會趁她坐月子「搞在一塊」。人妻苦惱應如何面對此事，甚至認真考慮是否要3人行，就此問網民意見，「是不是就大愛一點，我們三個就一起這樣生活？」

帖文一出，不少網民都直呼難以置信，但表示決定權在人妻手上，選擇自己能夠接受的感情關係即可，「就看妳的肚量有沒有那麼大」、「3個人同意在一起也不是不行，這種狀況其實的確有」、「就找妹妹跟老公好好談談，凡事沒有不可能」，但也有人認為3人行的想法太誇張，「有夠誇張的3人，特別是妳竟然會這麼想」。

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