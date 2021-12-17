無業男非法持有近200網絡鏡頭帳戶　稱「偷窺別人私隠最感興奮」

不少人都會在家中安裝網絡鏡頭（IP Cam），方便隨時監察家中的情況，但其實暗藏私隱危機！內地警方最近破獲1宗非法使用電腦的個案，指其非法控制超過200個網絡鏡頭，並有為數近千侵犯他人私隱的短片及照片。涉案男子無業，供稱相關鏡頭帳號分別從網上購入或與別人交換取得，偷窺別人私隠是最能令自己感到興奮的事情。



內地有男子持有超過200個網絡鏡頭的帳戶，指偷窺別人隱私是最能令他感到興奮的事。（GettyImages）

24歲的李男因為無業所以長期在家，慢慢就沉迷於網絡之中。他在今年4月初打機時收到陌生人的訊息，稱「有刺激的視頻，要不要，能滿足你的一切慾望」、「很刺激，你想看哪裏的，就有哪裏的，給你不一樣的感覺」。李男看到訊息後很是心動，除了花錢買帳號之外，亦會與他人交換帳號。他指由於自己生活無聊，經常都在虛擬世界之中，看色情短片已經不能滿足他的慾望，「偷窺別人的隱私，成了最能讓我感到興奮的事」。

李男會將自己取得的鏡頭帳戶命名，方便了解該鏡頭的所在地。 （網上圖片）

甘肅省平涼市涇川縣公安局網安大隊拘捕李男之後，確認他控制的鏡頭帳號超過200個，有近千涉及他人私隱的短片及照片。警方指他曾分5次購買近200個鏡頭控制權，登錄達7500次，時間超過400小時，會將鏡頭命名如「浴室」、「夫妻雙方」、「酒店」等，方便自己了解鏡頭所在地，而事實上有關鏡頭的所在地亦包括家庭、醫院、酒店、美容院、宿舍等場所。

警方其後亦將向李男出售鏡頭帳號的雷男拘捕，雷男指自己得到的權限都是以軟件在網上掃描取得，大部份都是使用初始密碼或有密碼太弱的問題。現時李男和雷男都已經被刑事拘留。

現時李男及雷男都已經被捕，正在刑事拘留。 （網上圖片）

內地警方提醒，如果鏡頭使用初始密碼、弱密碼或長期沒有更改密碼都會容易被入侵，除了會有私隱問題外，更可能引來敲詐勒索及詐騙錢財的事件。內地警方建議，用戶應該設置複雜的密碼並經常定期更改，例如使用數字加大小寫字母再加特殊符號。將鏡頭連接Wi-Fi的時候亦應使用WPA2加密方式，使鏡頭有多一重保護。最後警方亦提到用戶需要及時升級鏡頭軟件或固件，以減低被入侵的風險。

（澎湖新聞）