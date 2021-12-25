全民造星IV｜總決賽前IG排行榜　七位大熱穩佔前列席位直入女團？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》總決賽將於今日（25日）晚上8點半舉行，觀眾現可網上投選心目中女團成員，所佔比重與星級評判各半，比賽勝出的三甲更會直接加入女團！即睇最新參賽者人氣走勢，哪位是觀眾的心水之選？



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總決賽由ViuTV董事兼總經理魯庭暉、歌手謝安琪、李嘉欣、導演麥兆輝和谷德昭擔任星級評判團即時評分，分數比重與全民投票結果各佔50%。

社交平台上，19歲、擅長跳唱的邱彥筒（Marf）和許軼（Day），以及20歲蘇雅琳（Ivy So）3人一直是比賽大熱，Instagram追蹤人數穩佔首3位。葛綽瑤（Yoyo）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）等人排行4至7位，人氣排行榜首7位的參賽者大致保持不變。

隨著節目播放至30、25強，參賽者人氣排行榜有所變動，最新一周同樣擅長舞蹈的李芯駖（芯駖）和沈貞巧（Gao）Instagram追蹤人數持續上升至首10位，現年35歲的芯駖亦擅長唱歌，曾獲女團經理人戴穎（阿Wing）點名讚賞。

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20強參賽者外，不少已被淘汰的參賽者累積相當人氣，包括任職初生嬰兒深切治療部護士鍾卓穎（Ash）、YouTuber劉展翹（Jackie）、上屆參賽者鄭嘉欣（Christine）等。其中首輪即被淘汰的16歲黃敏蕎（阿妹）深受網民喜愛，擁近6萬追蹤人數，較大部份20強參賽者高，其後有出席ViuTV節目《囝囝女女730》、品牌手作市集音樂會。