甜美系台妹成癌症鬥士仍正能量滿滿！光頭穿比堅尼拍寫真被讚勇敢

生老病死無法避免，學懂積極面對所有事是永遠的人生課堂！台灣藝人黃怡瑄（Kadi，IG：kadiiihuang）現年26歲十分年輕，曾是台灣女團TUD的主唱，但早年患上淋巴癌後需要治療，雖然身體較差但仍希望未來可以站在上唱歌。



黃怡瑄是甜美系女生，更曾經是女團主音。（IG「kadiiihuang」圖片）

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黃怡瑄是高雄醫學大學心理學系畢業生，在音樂上相當之有才華，除了有動聽的聲線外亦懂得彈奏多種樂器，包括大提琴、鋼琴及結他。她確診淋巴癌後在家人及朋友的支持下，以正面樂觀的心態面對並接受治療，患病後覺得人生最重要的還是健康，而且在表達情感上變得更加勇敢，希望康復後可以登台唱歌。

黃怡瑄曾經以光頭look拍攝比堅尼寫真 ▼ ▼ ▼



黃怡瑄的外表十分甜美，笑容輕易令人一看愛上，偶爾更會有清涼打扮的福利照展示好身材。她曾經以光頭拍攝比堅尼寫真，笑言「IG上最不缺的就是比堅尼美眉，缺的是光頭的比堅尼美眉」，令網民大讚她勇敢，「得病能勇敢面對心理很強大」、「正能量給推」、「這種正向樂觀的才值得推啊」。

（綜合）

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