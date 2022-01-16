新手媽改名有選擇困難　任BB自己抽籤！揀中呢個名爆笑又溫馨

【BB改名爆趣】幫BB改名是爸爸媽媽世紀難題，改得差隨時被怨一世！內地1名有選擇困難症的新手媽媽，就想出創新方法，讓孩子「自己名字自己選」，即由BB抽籤「決定」自己的名字，過程笑爆一眾網民。最終選出的名字，又是否好名字呢？



內地一名有選擇困難症的新手媽媽，讓BB抽籤「決定」自己名字。（微博影片截圖）

事緣內地該名新手媽媽本身有選擇困難症，雖然已為BB想了多個名字，卻遲遲無法「一錘定音」，於是決定把名字寫在紙條上，讓BB自己決定自己命運，過程十分爆笑。

即睇BB萌爆抽籤過程▼▼▼

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媽媽把一個個名字寫在紙條後摺好並放在手上移近BB，BB則配合地伸出小手取走其中1張紙，其名字亦正式拍板，叫做「詹柏洋」。

未知BB是否喜歡這名字，不過網民狀甚喜歡，「名字好聽」、「命運掌握自己手中」。也有同為父母的網民分享幫BB改名經驗，「我兒子的是用『十八豆仔』篩出來的」、「懷孕時一知性別就取好想用的名字，我抱着一字好寫一字難寫的原則找名字」、「我女兒名字是我還沒懷孕之前就取好的」、「我們夫妻嚴重選擇障礙，試了搏筊，抽籤，給寶寶選，最後選上當初自己想出來的名字，結果算命算出來的根本沒有用上」。

亦有網民笑言也要用這方法換名字，「好可愛，我也要這樣幫自己換個名字」。

同場加映：新手爸姓「死」BB點改名？ 阿媽拋2字「6筆劃」霸氣解決網民驚歎

內地男子「死文」當上父親，原本應很高興，惟由於其姓氏「死」字，在傳統上是不吉利的象徵，替BB改名時非常尷尬，事關無論改什麼名，聽起來都十分詭異，故此一直未有定案。

正當全家人「搲爆頭」之際，媽媽突然靈機一觸，想出2個字共6筆劃，不失霸氣地解決了難題，「孩子就叫『死不了』吧！」原本「死」字代表死亡、終結，但加上「不了」隨即有長壽意思，別具寓意。

不少網民看後都大讚媽媽有創意，直指「是老婆救了孩子」。亦有很多網民拋出有趣名字，例如「死神」、「死亡筆記本」、「死期，報告老師，死期到了！」等，引來其他網民爆笑。

即睇網民創意「死」字名稱▼▼▼