女子藥物敏感醫生曾指影響打針　今改口叫接種疫苗：可以咩事都無

【疫苗接種／不適合打針醫生證明書】政府下月實施「疫苗氣泡」，市民進入食肆等處所或參加活動都要先接種疫苗，12歲以下或持有醫生證明不宜接種疫苗者則獲豁免。不過有網民於討論區發文問不宜接種疫苗醫生證明是否「都市傳說」，引起熱論。



有網民於連登討論區以「免打針證明、醫生證明係咪都市傳說」為題發帖，直指「好似好少聽到有case 個醫生係肯寫（不宜接種疫苗醫生證明）畀你」。

樓主舉例，其女朋友本身有藥物敏感，「唔可以亂咁食藥，曾經試過爭啲命都無」，之前醫生曾對其女朋友說有藥物敏感對打針有影響，惟近日再看醫生，對方卻改稱「可以咩事都無」，更叫其女朋友接種疫苗。

樓主又說，由於身邊有人試過接種疫苗後離世，故懼怕接種疫苗，問網民是否有人真正成功取得不宜接種疫苗醫生證明。

帖文引起熱論。有網民反問「你係醫生會唔會寫證明呀？」，亦有網民指「除非你係長期臥床加年紀大，否則醫生都唔會寫證明」、「藥物敏感難啲講得通喎」、「真都市傳說嚟」、「可唔可以調返轉，叫醫生出適合打針證明」。

也有網民稱曾取得醫生證明，惟短期有效，須定期檢視，「有醫生證明，有效一個月，每月review一次」、「我有親戚都拎到醫生證明，不過有時限，佢係對疫苗成分敏感」。

同場加映：疫苗接種降至5歲│打第3針？復必泰科興副作用一覽！5類人不宜接種



考慮是否接種前，要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種科興疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼