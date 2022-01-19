網上開會男同事身後現「全裸男」　港女聽1句話超尷尬：畫面震撼

部份公司已實施在家工作一段時間，有女網民最近在討論區分享上班時發生的「突發事件」。她指早前與一眾同事進行視像會議，其間竟看到某名男同事的身後出現1名裸男，更問道「有冇底褲可以借住嚟着？」，看得所有同事非常尷尬，又間接揭發該同事的秘密。



女事主指早前在家與同事進行視像會議，其間竟看到1名男同事身後出現裸男的身影。（《短暫的婚姻》劇照）

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樓主在Dcard討論區發文，表示她的公司目前轉為在家工作，事發當天早上需進行視像會議，本來一切正常，未料其中1名男同事的畫面突然出現驚人畫面！男同事身後竟出現1名全裸男子，「仲問佢有冇底褲可以借住嚟着」，男同事情急之下，只好匆忙關閉鏡頭。

樓主指，全組同事一直都不知道該名男同事的性取向，估計畫面中的裸男應為其男朋友，坦言「好尷尬……我唔係想歧視佢，但純粹個畫面太震撼」。她其後補充，男同事最後在聊天群組中解釋，意外入鏡的裸男確實是他男友，得知真相的她不禁笑言「兩個都幾靚仔，佢男朋友都幾大隻」。

她指「全裸男子」還向男同事問道有沒有內褲借穿，全程都被鏡頭拍下。（《碧藍之海》劇照）

不少網民看過帖文同樣直呼「好尷尬」，又指若是自己遇上同類事件，應該會假裝看不到，或者直接以此事調侃同事，多開玩笑便不感到尷尬，「扮冇見過算，大家都尷尬」、「理得個人咩身份同性別，有裸體出現喺畫面，見到嘅同事好難唔尷尬」、「如果玩得嘅，得閒拎嚟講下笑下輕輕鬆鬆好過」。

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