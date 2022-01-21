女乘客長髮綁地鐵扶手　凌空坐「盪鞦韆」　網民：髮量多就是任性

盪鞦韆是小孩子必玩玩意，但在車廂內盪又見過未？內地瘋傳1段超狂影片，有女子在乘搭地鐵期間，將自己的頭髮綁在扶手上，然後盤起雙腿，身體凌空隨着列車搖動，像盪鞦韆般，令網民看到都大呼「高手在民間」。



內地瘋傳1段超狂影片，有女子在乘搭地鐵期間，將自己的頭髮綁在扶手上，然後盤起雙腿，身體凌空隨着列車搖動。（影片截圖）

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從約10秒的影片可見，這名穿着白色外套的長髮女乘客，在地鐵行駛期間，明明後面有空位卻不坐，反而將自己的頭髮在固定在車廂扶手上，然後整個人盤腿「凌空坐」，只靠頭髮吊着，身體則隨列車前後擺動。女子一臉淡定，還低頭專心按手機，看起來真像休閒地盪鞦韆。

根據內地媒體報道，影片於上海地鐵上拍攝，已超過267萬次觀看，地鐵方面表示，這行為不利於自己的安全，也會影響他人，呼籲乘客文明乘坐地鐵。

網民看完影片後紛紛留言表示誇張奇葩，「中華有神功，高手在民間」、「這是練過吧」；有人則聯想到「阿拉丁神燈」，指其盤起髮的造型跟那個神燈一模一樣；有網民就關心頭髮的問題，「我摸了一把頭髮陷入沉思」、「我頭皮的毛孔都在發抖」、「很危險，萬一扯下頭皮怎麼辦」，還說「髮量多就是任性」。

同場加映：內地網絡近日流傳1段「慘不忍睹」的影片，有牙醫拿着鉗子，在女病人口中瘋狂搖晃，大動作得連診療椅都在左右搖擺，據稱最終花了1小時，才能將2顆智慧齒拔掉，誇張畫面嚇壞一眾網民。

