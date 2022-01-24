強制檢測｜強檢5次被要求放大假等結果　打工仔：點解唔畀我返工

確診數字急升下，令強制檢測公告包括的地方也急增，不少人亦都需要進行檢測。有打工仔在討論區上發文，稱自己曾到過強制檢測公告的表列地點，須檢測5天，因而被公司要求放大假，「5日後等結果出咗先至可以返工」。該名打工仔質疑，自己可以自由出入住所，「點解唔畀我返工要我扣大假？」。



疫情下多個處所被列入須要進行強制檢測的名單。（資料圖片／廖雁雄攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區上發文，稱自己「被通知強檢5次，通知公司後老闆要求我放大假等5次結果出嚟後先至可以返工」。他質疑公司扣大假的決定，「第一係公司唔畀我返，唔係我自己唔返，公司可以當我病假在家工作；第二唔係我要求我大廈檢測，係政府要求，而且我唔係被圍封或者要去檢疫中心」，認為自己有權上班而非扣大假。

留言中有人分享個人經驗，稱2020年時公司有人染疫，自己須要強制檢測，「返嚟同同事講起，都被公司即時『的』走，要扣大假去檢測證明無事先返得工」。有網民亦認為類似情況似乎未有法例保障，損害受僱人士的權益。

（香港討論區）

同場加映：映葵逸葵樓禁足強檢！居民關注點返工或扣假扣糧 勞工處指引咁講 ▼ ▼ ▼



映葵逸葵樓禁足強檢！居民關注點返工或扣假扣糧 勞工處指引咁講

停工日被要求放年假、法定假日或休息日？



根據指引，以年假為例，日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定；僱主並須至少在年假開始的14天前以書面通知僱員年假日期，如雙方同意可以較短時間通知則例外。

可否被要求放無薪假期？



勞工處表示，就無薪假期問題《僱傭條例》並無作出規定，如僱主因業務需要或特殊情況而必須安排僱員放取無薪假期，應事先與有關僱員磋商，並考慮個別僱員需要，達成雙方均同意安排。