比特犬闖鄰居後院咬死20歲老狗　死狀淒慘狗主拋冷淡話兼拒道歉

狗主有責任看管好愛犬，牠犯錯時亦應承擔起責任！台灣1名女網民在facebook群組發文投訴，指家中的20歲老狗早前被鄰居養的比特犬咬死，事發一周對方始終未道歉。樓主還原事件，指當晚狗狗如常在後院草地大小便，突然間鄰居比特犬闖入緊咬狗狗的肚子，咬到血流滿地甚至疑被咬破腸臟。直至家人和鄰居合力將比特犬拉開，狗狗重傷大量出血，拖着身子回到平日睡覺的地方，撐了約10分鐘就離世。

事實上，該頭比特犬早有咬狗前科，未料樓主想為愛犬討公道時，鄰居態度愛理不理，翌早她和家人埋葬愛犬時，鄰居經過時竟淡然一句：「你家的狗死了哦？」許多網民直指這不是道歉就能算數，該名飼主太惡劣，必須報警，更有人提到鄰居可能違反了《動保法》規定，應向動保署舉報。



台女家中20歲狗狗被比特犬狂咬，肚部流出大灘血，苦撐約10分鐘就死亡。（「爆料公社」fb群組圖片）

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樓主日前在fb群組「爆料公社」發文大呻，稱早前有晚約10時，家中20歲老狗如常到後院草地大小便時，突然鄰居養的比特犬闖入將愛犬咬死。她還原事件，指狗主鄰居說比特犬原本在追野貓，但見到老土狗後在就轉移目標，比特犬很快咬住狗狗的肚子，緊咬不放直接傷及動脈。照片可見狗狗的肚子湧出鮮血，疑似腸子都被咬破。

家人見狀上前協助鄰居將比特犬拉開，最後夾硬得令牠鬆口。狗狗捱咬後鮮血直流，身體重傷大量流血，傷痕累累慢慢走回家門庭院，「最後硬撐到平常牠睡覺的位置，流了一大灘的鮮血，沒力氣後躺在地上看看家人，硬撐了約10多分鐘就離開了」，家中長者見狀不捨流淚，哭着用台語說：「敖史人換尼去做人，不要做狗乎咬（下輩子做人、不要做狗被人家咬）。」

由於樓主住在鄉下地方，沒有24小時動物醫院，其實愛犬捱咬時她已經馬上打區內寵物店電話，尋求協助「找個奇蹟」。狗狗慘死後她馬上找比特犬主人理論，說要將愛犬送到醫院，狗主說「要送就送」，態度愛理不理。她氣得說要報警處理，狗主竟說「要報就報啊！」。

樓主質疑為何鄰居的狗沒有短狗繩及口罩，「什麼不幫狗戴上」，大爆上次家中另1狗也被咬到腳，過了幾個月才好起來，對方未關心過之餘，今次直接咬死她們的20歲愛犬，證明對方的比特犬有很強攻擊性，「可見你們的狗是習慣一放出來就咬別人的狗嗎？」。

鄰居的比特犬以往已有咬狗前科，台女質疑狗主沒有管好。（「爆料公社」fb群組圖片）

樓主在隔天早上埋葬狗狗時，比特犬主人竟走過來說1句「你家的狗死了哦？」，連道歉都沒有。樓主說對方養什麼犬種她沒意見，但飼主有責任了解狗隻個性、習慣，更要按要求做好相關措施，「而不是放任」，「請記住你們今天咬到的是狗！是一隻你們覺得不值錢的土狗！沒有法律效力的寵物！如果是人、是小孩！你們怎麼賠？」。她所要求的其實只是一個關心、一個道歉。

網民看完照片稱畫面是「命案現場」，看了很難過，大罵比特犬主人太無良。許多人呼籲樓主一定要報警，「道歉是不足夠的，請你看在20年的感情上一定要為牠伸張正義，請去報警懲罰飼主」，但有留言提到報警可能只會告民事損毀，建議找動保署處罰會更重。

有網民提及台灣《動保法》將比特犬列為有攻擊性的寵物，其實鄰居帶狗外出是應該戴口罩及用短繩的，建議樓主直接聯絡動保署檢舉。據台灣《動保法》規定，具攻擊性或過去有攻擊紀錄的犬隻，即比特犬、日本土佐犬及紐波利頓犬均被列為攻擊性品種，「入公共場所或公眾得出入之場所，除應由成年人伴同，及以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引外，應加戴口罩作為防護措施」。

（綜合）

印度有比特犬狠咬1名男童，有2名女子將幫手，其中1人出力都拉不開狗隻。（Twitter影片截圖）

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