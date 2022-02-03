港男見工不成卻結下良緣　問HR見工心得感情升溫：搵工變搵女朋友

在疫情下找新工作不容易，1名港男最近發文分享自身經歷，表示去年9月失業，至年尾幸獲2間公司的面試機會，其中1間的人事部女職員非常友善，不但在第二輪面試前給他各種「貼士」，事後又會告知遴選結果等，即使港男最終見工不成，卻成功約到該名女職員吃飯和約會，很快更成為情侶，希望勉勵一眾網民「塞翁失馬焉知非福」。



港男發文指早前到1間公司見工，1名人事部女職員非常友善，交談了數次下開始相約吃飯約會等，最後更成為情侶。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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該名港男在facebook專頁「辦公室日報」發文，指去年9月中失業，之後曾到另一公司上班，但因為工作氣氛太差，只上班2天就離職，其後寄出60多份個人履歷，至12月中才獲2個面試機會。他續指，一開始就對首間面試的公司印象很好，人事部1名女職員很友善，看到他在第一輪面試有不足，便會針對性地給他許多實用建議。

港男以詢問見工心得為由，借機約女方出來吃飯，後來發現2人非常投契。（《無法成為野獸的我們》劇照）

港男舉例，在與經理面試前，該名女職員還提醒他引起經理興趣和注意的方法，讓他安心許多，知道該如何恰當地表現自己。雖然港男最後沒有被錄取，但他直言該次面試獲益良多，女方也有告訴他失敗原因，「起碼輸得心甘命抵，唔會諗極都唔明然後懷疑自己啊嘛！」。

隨着兩人交談了數次，港男便隨口說「HR妳咁好人，最後有冇Offer都要請妳食飯」，不料對方一口答應。其後一起吃午飯時，港男才發現他們有不少共同興趣，喜歡食辣、看恐怖電影等，非常投契。飯後港男把握機會問女方的電話號碼，不時問她更多見工心得，又趁機出來約會，久而久之便成為了情侶，進展之快讓男方也吃驚，「冇諗過搵工變咗搵女朋友」。

雖然港男未有獲女方的公司錄取，但很快也找到新工作，可謂情場職場兩得意。（《無法成為野獸的我們》劇照）

最後港男成功在另一公司獲聘，坦言「至少唔係愛情得意，職場失意，唔使驚出街拍拖都冇錢」，並勉勵一眾網民指早前失業時心情的確很差，以為「裸辭」的決定太任性，但「塞翁失馬焉知非福」，未來總有更適合自己的機會，有如他現在情場職場兩得意般。

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