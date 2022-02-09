男友是媽寶│拍拖要阿媽同意　晚8點前返歸　女友崩潰：還常黏着媽

年輕人拍拖打得火熱，當然希望無時無刻也享受2人世界。不過有台女卻分享不愉快的戀愛經歷，形容拍拖2年的男友是個媽寶，不但常常窩在媽媽身邊，連約會也要先經媽媽同意，並要每次也遵守晚上8時的門禁，令她直呼受不了，直言男友的媽媽控制慾太強，而男友卻不願承認及面對問題。



有台女發文指受不了與媽寶男友交往，直指對方媽媽控制慾過強，而男友卻不願承認及面對問題。（《媽寶兄弟》劇照）

「我覺得我男友是個媽寶，但他本人都反駁他不是。」該名台女於Dcard討論區發文，指與男友高中便認識，從16歲起交往至今已2年，但最近她對戀情感煩躁，認為男友過於遷就家人，而其媽媽則控制慾太強。

樓主指男友很聽家人的話，2人常常因男友家人的要求而爭吵，例如她的媽媽不喜歡兒子超過晚上8點回家，因此每次約會至晚上7時許，男友便要趕着回程，「有時候想找他吃個晚餐，或看個比較晚的電影他都不行」。

台女直言，與男友常常因家人的要求而爭吵，指男友的媽媽連約會次數也要管，甚至要求男友與她約會前要先取得同意。（《媽寶兄弟》劇照）

樓主直言，「男友媽知道我們兩人在交往是不反對，但限制蠻多的」，連約會次數也要管，甚至要求男友與她約會前要先取得同意，「他媽媽不希望他太常出門跟我約會，甚至還會警告他不要擅自答應要跟我出門，要先跟她報備，經過同意他才可出門」，因此，她與男友每月最多只可外出約會2次，即使居住地點相近也像遠距離戀愛，「兩三星期都完全沒見面已經變成常態」。

本來男友也安慰她，指待今年1月完成公開考試及年滿18歲後情況會變好，「但現在2月了，考完了我真的覺得完全沒差別，這種日子久了，我真的覺得也快受不了」，坦言不知如何應付。她又透露男友遇有2個哥哥，但並不會管得那麼誇張，而且男友還頗喜歡黏著媽媽，更常常到媽媽房間跟她看電視和聊天，「我真的覺得男友媽對我男友佔有慾跟控制慾太強」。

有網民直指樓主男友是個名副其實的媽寶，勸她盡快分手；亦有網民認為，樓主與男友年紀仍輕，家長因擔心而多加管束屬正常。（《媽寶兄弟》劇照）

帖文引來網民嘩然，有人直指樓主男友是個名副其實的媽寶，勸她盡快分手，「完全就是媽寶啊！他不適合有女友啦，你快去找個男人，媽寶不是男人」。亦有網民認為，樓主與男友年紀仍輕，家長擔心屬正常，而即使兩人想擺脫父母管制也並不容易，「沒辦法啊，才18歲寄人籬下，除非自己搬出去經濟獨立，不然被控制應該的，妳要他反抗也只會讓自己被他媽討厭」。

同場加映：男友多番推卻同居 1句話揭原因關阿媽事 港女斥：原來係裙腳仔

+ 9

同場加映：媽寶男生升大學乜都驚 想帶埋阿媽住宿舍：怕遇到不好的室友