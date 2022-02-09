髮型屋周四起關閉　男子自行電髮崩壞圖瘋傳　背後原來另有真相

政府昨日（8日）宣布擴大受599F章限制的表列處所，其中髮型屋本周四（10日）起關閉，直至2月24日凌晨零時。不少人立即「趕尾班車」，多間髮型屋出現長長人龍，但亦有人選擇自行理髮，近日網上瘋傳有男子在家中電髮，結果卻不如人意，「事主」大感崩潰並發帖向網民求救，惟帖中照片其實是內地的舊圖。



全港髮型屋周四（10日）起關閉，網上瘋傳1名男子自行電髮的故事。（fb「香港抗疫關注組」截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

不同facebook群組及討論區昨起瘋傳一男子自行電髮的故事，「事主」圖文並荗地表示，由於不想到髮型屋與其他顧客逼來逼去，便自己在家中電髮，可惜成果不似預期，「而家出X晒事」，便發帖問網民「仲有冇髮型屋未閂門，好想去補救一下」。

帖文引來大批網民熱議，不少人更提醒「事主」還可以趁周三的時間找髮型師補救，又笑言「靜電嚟啫，嚇我唔到」、「咁慘唔應該笑，但真係笑到瀨屎」、「電得都幾動態」、「用燙斗燙返平咪得囉」，亦有網民認真建議，「不如紮返埋啲頭髮算啦，可能仲好睇」、「做咗錫紙燙，你要將啲頭髮向前梳，再剪左右兩面約1mm先好睇」。

不過，文中所用的照片其實早在去年12月便已在內地網頁出現，疑為內地1名男子使用錫紙燙的方式電髮，希望讓頭髮看上去更濃密，成果卻讓男子大嚇一跳，頭髮雖然變得蓬鬆，但根根分明並全都豎起來，文章則借男子的故事提醒「髮量少千萬不要錫紙燙」。

速剪店現排長龍奇景 網民熱議：係時候剃光頭▼▼▼



髮型屋周四起關閉 速剪店現排長龍奇景 網民熱議：係時候剃光頭