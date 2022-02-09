打工仔居住大廈須強檢　預告或影響工作　好上司1句回覆超暖心

新冠疫情幾何級爆發，消息指本港今日（2月9日）新增1161宗確診，另有逾800宗初步陽性個案，是疫情兩年以來單日新高。不少公共地方或住所也被納入強制檢測地點，多區的檢測站也大排長龍，有打工仔分享窩心經歷，指居住大廈成為須要強檢的地點，遂通知上司表示或要暫時離開工作崗位數小時，對方聞言不但沒有責怪，更稱「做嘢事小，最緊要人冇事」，令他深感對方是個好上司。



有打工仔指居住大廈被納入強檢範圍，通知上司或會因而影響工作，沒料對方毫不介意，更稱「最緊要人冇事」，令他非常感動。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔早前投稿至facebook專頁「奴工處」，表示居住的大廈被納入強制檢測名單，於是提早向上司「預告」，或要因接受檢測而離開崗位數小時，完成後將會跟進工作。沒想到上司得知情況，竟表示工作並非最重要，更對他說：「檢幾耐唔係問題，做嘢事小，最緊要個人冇事！Stay Healthy！」樓主聞言非常感動，直言當下「覺得呢個真係好上司」。

不少網民看過帖文也感羨慕，認為樓主「跟啱老細」，感嘆「真係好好，同我間公司完全相反」。亦有打工仔質疑上司只是出於自保，「你上司同你日見夜見，你瀨野=佢瀨」、「上個月我要強檢，朝早都要做嘢，book到下午做嘢附近有得檢測，我話做完檢測先返公司，腦細驚我惹佢惹埋同事，叫我檢測完唔好返公司」。

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打工仔與老闆真實對話▼▼▼