極恐怖！內地男玩海盜船噴射式嘔吐　前排乘客慘中招：濃濃榴槤味

乘搭機動遊戲最怕的不是離心力，而是「唔生性」的乘客！內地1名女子日前在遊樂園玩海盜船，請同行友人拍片記錄，沒料卻記下恐怖一幕。坐在後排的1名男子疑因受不了強烈搖擺，突然向前噴射式嘔吐，令她不幸遭嘔吐物「波及」。女子事後更形容事發時聞到「濃濃榴槤味」，影片瘋傳後引來不少人直呼惡心。



浙江1名男子疑因受不了海盜船強烈搖擺，遊玩期間突然向前噴射式嘔吐，令同船遊客不幸遭嘔吐物「波及」。（微博影片截圖）

最恐怖的事情發生了！事發上周三（9日），鄒姓女子與友人一同到浙江寧波1個遊樂園遊玩，其間她打算「挑戰」海盜船，並請朋友幫忙拍下影片記錄。海盜船運作時不斷左右搖擺，乘客都尖叫聲不斷，沒想到1名身穿黑色外套的男子玩至一半時，疑因受不了刺激的離心力感到不適，竟突然向前方噴射式狂吐，嘔吐物隨着船身擺動到處「飄散」，部份波及鄒女及前排乘客，場面恐怖又惡心。

鄒女指，事發時自己並沒發現有人嘔吐，僅聞到奇怪的味道，「開始還沒發現有人吐了，還是另外一個朋友指給我看，當時只覺得空氣裏瀰漫着一股濃濃榴槤味」。下船後友人回放影片，她才驚覺事情的恐怖，指男子起初似乎有強忍不適，惟最終也受不了，雖然他與前排乘客隔了兩排，但還是有嘔吐物濺到前排乘客身上，而男子下船後仍不停嘔吐。

事發經過逐格睇▼▼▼

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鄒女笑言，雖然這次經歷絕對屬恐怖級別，但不會令她日後抗拒玩海盜船，笑言「但我一定會選坐最後一排」。涉事遊樂園工作人員事後表示，海盜船和過山車等機動遊戲離心力較強，容易引起遊客不適，有遊客嘔吐的情況也比較常見，遊樂園有專人及時清理。

影片曝光惹來不少網民直呼惡心，紛紛留言稱「坐前排洗頭，坐後排洗臉，遇上了就是緣，終究逃不過的」，亦有人指過往也曾發生同類事件，場面同樣恐怖，「某年夏天，南戴河有一種叫「空中翻轉」的遊戲，上面有自轉有公轉的，我們在下面看。有一個人吐了，翻轉中嘔吐物呈S線形拋灑，結束以後下來的人都崩潰得很」。

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