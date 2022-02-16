不孝子常攤手問阿爸拿錢　不滿利市縮水　親戚群組奚落再周圍唱衰

常說「不孝子是父母寵出來的」，有網民日前就在討論區發文，指他的表哥有工作有收入，卻仍經常向父母拿錢，每年父親都會給他多達數萬元的新年利市，惟今年父親「手頭緊」，表哥收到利市後竟然嫌金額太少，直接在親戚的聊天群組中說「係咪畀錯咗利市」，又到處向親戚抱怨，樓主忍不住直斥「嫌利市錢少就要周圍唱衰自己老豆，未見過咁不孝嘅人！」。



樓主發文指其表哥因為嫌父親給太少利市錢，而在聊天群組等地方經常奚落自己父親。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

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樓主在香港討論區發文，指表哥的父母數年前離婚，表哥一直與母親同住，雖然他已畢業並找到不錯的工作，但連「飲茶錢」也未曾給過父親，只會向父親拿錢。直至早前農曆新年，表哥突然在親戚聊天群組中，「問佢老豆係咪畀錯咗利市，話畀得太少」，樓主不明白表哥的舉動，為何要在群組中讓自己父親難堪。

父親因為「手頭緊」，加上早前已給兒子不少錢，利市便封了較低的金額。（示意圖 / 資料圖片）

樓主後來家人口中得知，原來表哥過去每年都會收到父親數萬元的利市，惟今年「手頭緊」，加上早前已經給了不少錢，父親便打算「畀個意頭」，不料被自己兒子當眾奚落。

表哥不但在聊天群組發短訊，還要不停向同輩的親戚「訴苦」，說父親的壞話，惟樓主只是隨便聽聽，並在文中質疑，「你都咁大個人，自己份工人工都唔算差，但就成日睺住父母錢，嫌利市錢少就要周圍唱衰自己老豆，未見過咁不孝嘅人！」

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