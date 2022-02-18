日女指男人矮過170cm無人權！即睇港男平均身高原來已咁高！

【男性高度／港男平均高度】日本女子電競選手「たぬかな」（音：Tanukana）周二（2月15日）直播時，語出驚人指「沒有170厘米高的男人沒人權」，隨即引起網民熱論。究竟170厘米高是什麼概念？港男平均又是多少？多少人因此被歸類「無人權」？



日本女子電競選手「たぬかな」（音：Tanukana）周二（2月15日）直播時，語出驚指「沒有170厘米高的男人沒人權」，隨即引起網民熱論。（Twitter）

日本女子電競選手「たぬかな」（音：Tanukana）周二（2月15日）直播時，語出驚人指「沒有170厘米高的男人沒人權」，隨即惹來網民圍攻批評，雖然她事後已經道歉，惟未能平息風波，最終昨日（2月17日）遭到所屬電競隊伍解約。

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事件在香港討論區亦成為熱門話題，有網民自言「得1.69（米），差少少先有人權」，亦有網民批評「たぬかな」言論是「物化男人」，「佢（たぬかな）得米五」、「事實女人第一擇偶條件就係高大，第二先到有錢，第三先係口才，性格，第四先係靚仔」。

究竟170厘米是什麼概念？根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2022年全球男女平均身高數據，香港男性平均身高174.83厘米，於調查的195個地區中排第75名，平均身高算中規中矩；內地及日本男性平均身高則分別175.66厘米及172.06厘米，排第64名及第113名。

至於排第一的是荷蘭，男性平均身高183.78厘米；其次是黑山共和國，男性平均身高183.3厘米。最矮的則是東帝汶，男性平均身高只有160.13厘米。

綜合以上數據，意味如果你的身高高174.83厘米，已比平均港男高，反之則較平均港男矮。