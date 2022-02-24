確診創新高│梁卓偉月初提封城　今倡放寬禁飛令　網民：邏輯奇怪

【梁卓偉／禁飛／封城】本港疫情仍然嚴峻，本港今日（2月24日）新增8798宗確診，再創第五波疫情以來新高，而昨日（2月23日 ）有多達17,269宗呈報。政府專家顧問梁卓偉月初建議政府積極考慮封城等嚴厲措施，惟事隔半月，梁卓偉今午（2月24日）見記者時，建議放寬現時禁飛令，讓滯留海外的港人回港，因本港疫情已與當地差不多嚴重，即使現時讓海外港人回港也不會改變現時香港本土風險，惟若4月底才讓他們回港，風險更大。

梁卓偉的建議引起網上熱論，不少網民聲稱聽到「一頭霧水」，「邏輯有點奇怪」、「你先前唔係話封關嘅咩？」、「哦，原來要確診數字睇齊就可以通關」。



本月初，政府專家顧問的梁卓偉建議政府積極考慮封城這類嚴厲措施，（資料圖片）

本月初疫情剛爆發不久，本地個案每天有數百至約千宗，本身是政府專家顧問的梁卓偉曾建議政府積極考慮封城這類嚴厲措施，又強調「無論什麼手法，你要做這件事，你是要持續去做，做到差不多已經清零，或者是一個好低水平個案，才可以去放鬆，否則只會死灰復燃」。

事隔約2星期，本地染疫個案現時爆發至每日數千至近萬宗，梁卓偉今午見記者時卻建議放寬禁飛令讓滯留海外港人回港，認為不會增加本地風險，「當時要做禁飛令或熔斷航班機制，其實是香港已經清了零好一段時間，這是非常合理，我們是外防輸入，但當我們現在一日會有好幾千（確診）甚至可能已經超過1萬、2萬新確診個案，已與當時禁飛令或熔斷航班機制估算風險平衡已好不同」。

梁卓偉續說，如果到4月底禁飛令取消才重開航班，雖然那時第五波疫情可能已經退卻、低水平甚至清零，惟反而會引致多了外國傳入風險。他解釋，現在香港風險不會比9個禁飛國家內在風險低，「因為大家都是在社區有非常快速傳播，就算（香港疫情）不是差過佢，都同佢一樣了」，故從公共衛生角度，看不到有好理由現在不讓滯留海外的香港人返港。

梁卓偉今午見記者時建議放寬禁飛令讓滯留海外港人回港，認為不會增加本地風險。（資料圖片）

梁卓偉認為應給予一個空窗期，「既然我們都有個社區擴散，假如佢（海外港人）上機前已檢測陰性，到埗香港後亦檢測陰性，亦都需要檢疫2周，其實風險是肯定低過現在住在香港的香港人」，重申現在讓海外港人回港，不會改變現時香港本土風險，「但如果到近乎清零才畀佢回來，反而風險仲大」。

梁卓偉另提到，「而家香港人大家都好辛苦，大家都被呢個第五波煎熬，所以都係希望，無辦法喇，咬實牙關捱落去，捱過呢個第五波，4月頭、5月尾可以過返一些比較正常生活」。

梁卓偉的建議隨即引起網上熱論，不少網民表示「聽到一頭霧水」，指梁卓偉月初才建議通關，今日卻突然建議放寬禁飛令，邏輯奇怪，「你先前唔係話封關嘅咩？」、「邏輯有點奇怪」、「突然咁人性化」、「哦，原來要確診數字睇齊就可以通關」。亦有網民指「贊成任何解封」。

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