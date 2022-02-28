台美女消防隊照片瘋傳惹哄動　網民認出有港女且拍過《愛‧回家》

消防員竟然這麼美！網上最近流傳多張台北新北市消防局的美女消防員的照片，多名可愛女生穿上消防員制服，十分威風，惹來網民集體起哄，熱烈討論表示已經被深深吸引。不過，其實該班美女只是拍攝節目《懿想天開》，體驗消防員職業，不是真的消防員。有網民更認出其中1名美女消防員名為冼迪琦，是前往台灣發展的香港人，加入了女團TPE48，更曾經參演過《愛‧回家之開心速遞》。



美女消防員之中，有網民認出香港代表冼迪琦。（IG「pockydic_akb48teamtp」圖片）

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近日在連登討論區上有網民上載照片，大讚台灣新北市的消防員十分漂亮，引起網民熱烈討論。照片中的美女多達6名，她們不但穿上消防員制服，除了在消防車前拍照之外，更戴上頭盔、氧氣筒等工具，或是從高空攀繩下降。

有網民認出，多名美女之中，其中1人是來自香港的冼迪琦。原來她們到訪的是新北市政府消防局保長坑訓練中心拍攝節目《㦤想天開》，體驗消防員的工作，不是真的當上消防員。冼迪琦作為香港代表，屬於女團AKB48 Team TP（TPE48），童星出身的她曾經飾演多套電視劇角色的童年版，數年前更曾拍攝《愛‧回家之開心速遞》第395集飾演日本留學生。

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