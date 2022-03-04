巧合！大學生搭車見尋人啟事　望窗外即見失蹤男孩　1個舉動救人

一個隨意的舉動，隨時能拯救另一個家庭！近日內地山東師範大學4名男生乘坐的士時，見到放在車座上的尋人啟事，甚後無意間看車窗時，竟剛巧發現路邊男孩與尋人啟事上走失的男孩十分相似。最終在他們立即下車，更以鍥而不捨及暖心關懷的行動下，終成功幫助這名離家出走10多天的男孩與家人團聚，挽救了整個家庭的幸福。



4名大學生見到疑似失蹤男孩後，沒有多想便立即下車相助，終促成家庭團聚。（大眾網）

這件極其巧合的事件發生於2月27日下午，山東師範大學4名學生乘坐的士回學校時，在車座上發現一則尋人啟事，正當他們討論着那名離家出走的男孩時，其中1名同學無意間往窗外一看，竟看到路邊有1名穿着破舊薄衣，腳上只有破損拖鞋，且特徵與尋人啟事描述相似的男孩，「當時他（男孩）戴着口罩，我們也不是很確定他是不是尋人啟事上的孩子，但看見他一瘸一拐、衣服破舊，就在想哪怕他不是尋人啟事上的那個人，也是一個需要幫助的人」。

一念之間，4人作出果斷決定，連忙叫司機停車，下車後大喊尋人啟事上的名字，男孩當時明顯有反應，但又擺手說「不是」。不過4人沒有放棄，當場把男險攔下来，仔細對比尋人啟事上的資訊後，決定撥打刊載的電話號碼，讓男孩的親人確認眼前人正是出走的兒子。

4名男大學生的援心舉動，成功幫助一個家庭團聚。（大眾網）

4人的暖心行為還不止於此，在男孩父母趕來前，他們除了為男孩訂外賣讓他感受溫暖恢復力氣，還一直守候在現場，以免他再次離開。而最令4人感動的是，當男孩父親趕到後，第一件事是把自己的鞋子脫下讓兒子穿上，自己則穿着兒子那雙破損的拖鞋。

據報道，男孩2月中時從菏澤走到濟南，十多天走了400多公里路。在該對父子孩準備離開時，4人還留下了聯繫方式，希望能幫助到這個家庭，「希望大家能夠一起努力，少一些出走的少年，多一些美滿家庭」。

同場加映：咁啱呀？尋貓啟事下驚見「本貓」 女子爆笑致電主人：牠等被發現



愛貓走失，作為主人一定慌忙至極，早前阿根廷1名女子在散步時，看到路邊燈柱上貼有1張尋貓啟事，她再往下一看，竟剛好有1隻與照片中極為相似的貓，正好就在「傳單」正下方。女子其後致電傳單上的電話找貓主，成功將貓咪送回家中，她不禁笑言貓咪就像自己找到尋貓啟事，於是乖乖在路邊等人發現。