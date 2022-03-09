39歲網紅接女兒放學被誤認嫲嫲　一句話打擊超大　網民：59歲都信

20歲女生被叫阿姨，還是「30代」女性被誤認阿嫲打擊更大？內地1名39歲網紅女設計師拍片大呻，到幼兒園接孩子放學時，竟被問是否來接「孫兒」，因此大受打擊，當晚回家即下單購入價值9000多元人民幣（下同，約1.1萬港元）的護膚品。影片隨即引起熱議，網民留言指「說她59歲都信」，認為人問題不大，主要是衣服風格出事。



39歲網紅女設計師拍片大呻，到幼兒園接孩子放學時，竟被問是否來接「孫兒」，因此大受打擊。（影片截圖）

社交媒體帳戶擁113萬粉絲的女設計師賈女士在影片表示，上周五（4日）到幼稚園接孩子時，被其他家長問道「你也來接孫子啊？」，即時大受打擊。她指早前才花500多元（約620港元）電頭髮，羽絨褸花千多元購入，「褲子280塊（約346港元），鞋子780塊（965港元），到底哪出問題了？」。

影片一出即引起大量討論，不少網民都認為其衣着打扮確實顯老，「卷短髮、壓抑紅唇、古老黑平底、咖啡色大褲腿、神色凝重，都聚合在了一起，確實不是我眼中的30歲年輕媽媽」。

賈女士其後接受內地媒體訪問透露，今年39歲育有2名孩子，由於自己是做設計工作，平時比較忙，大部份時間都是老公接送女兒，故幼兒園其他家長或不太認識她。她表示，當天的穿搭都是平日衣着，認為可能是髮型和皮膚的問題，感嘆其頭髮半個月前花了500元弄的，當時她準備電一個女明星的髮型，還給理髮師看了圖片，沒想到出來是現在的效果，頭髮也有點焦。

覃女士又指，近兩個月護膚品已用完又沒有時間買，也沒怎麼保養，因此當晚回家就立即訂購了9000多元的護膚品，近日還在公司附近鍛煉身體，「做了深蹲和俯臥撑，現在腿還在疼」，更表示以後會在這個社交帳號記錄形象上的變化。

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