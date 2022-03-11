旺角小巴嚴重超載塞多6人　走廊坐到爆　網民批過分：出事就大鑊

小巴是公認快捷又方便的交通選擇，但都要注意行車安全！網上流傳一張照片，只見一部小巴嚴重超載，連走廊都坐滿人，驟眼看至少多出6人，非常「牙煙」，網民都表示嘩然，「出事就大鑊」，而且疫情期間乘客坐得擠迫亦怕有傳染風險。



網上流傳一張照片，只見一部小巴嚴重超載，連走廊都坐滿人，驟眼看至少多出6人。（FB「香港馬路炸彈資料庫」圖片）

Facebook專頁「香港馬路炸彈資料庫」上載照片，指1部由旺角去灣仔的小巴嚴重超載，「6人飛住去」，只見司機位旁邊坐着2名女士，而走廊位置亦有4人坐在地上，「唔係話唔體諒，但好似過份咗，如果出事就大碌了」。

照片隨即引起網民熱烈討論及轉發，不少人都直呼誇張，「呢個場面真係好耐無見過」，指疫情下坐得擠迫更覺危險，揶揄此情景像回到40年前，又笑言「司機可以去印度揸車，車頂都載滿人，揾得仲多」，亦有人批評罰則過輕才縱容司機。

有網民就指小巴超載情況不罕見，特別夜晚時分很多公共交通都減班，不少乘客唯有「搵命博」無位照上車。（資料圖片，非當事人）

有網民就指小巴超載情況不罕見，特別夜晚時分很多公共交通都減班，不少乘客唯有「搵命博」無位照上車，「無車又要返工返屋企咪搞到咁囉」、「唔上車可能又要等半個鐘」，但提醒指如有事故，保險未必會賠償。

根據定額罰款（刑事訴訟）條例，任何司機載客超過車輛牌照上規定的數目，即屬違法，除非領有超載許可證，超額載客可被定額罰款港幣450元。另外，超載亦有可能違反第三者保險條款。

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