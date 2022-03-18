22歲女遭比特犬狂咬全身800次　臉部撕掉完全毀容　恐怖畫面曝光

雖說狗狗是人類最好朋友，但也有可能出現失控發狂的時刻。美國德州22歲女子杜蘭德（Jacqueline Durand）去年擔任狗保母遛狗時，飼主的2隻狗突然失控，對她瘋狂攻擊，令她全身被噬咬超過800次，臉部嘴鼻被撕掉，造成容顏嚴重受損，且失血過多陷入昏迷長達1周。事隔多月，杜蘭德勇敢地接受訪問，只見她已完全毀容，已經無法回復昔日美貌，但仍願意講述自己受傷的經歷，以警惕其他主人要多了解自己寵物，以免悲劇重演，而她更表明希望康復後繼續從事照顧動物工作。



美國德州22歲女子杜蘭德（Jacqueline Durand）去年擔任狗保母遛狗時，飼主的2隻狗突然失控，對她瘋狂攻擊，令她全身被噬咬超過800次，容顏嚴重受損，完全毀容。（CBS截圖）

綜合報道，事發於去年12月，本身十分喜愛狗隻的杜蘭德，於其生日前1天遇上了影響一生的重大變故。她當日擔任狗保母，替飼主照顧所養的德國牧羊犬及比特犬，但遛狗時突然遭2犬撲倒在地瘋狂攻擊。杜蘭德全身被噬咬超過800次，臉部被咬爛，鼻子、耳朵、嘴唇被撕掉，手腳也被咬到重傷，被攻擊的激烈與恐怖程度非旁人能想像。

涉事牧羊犬及比特犬（CBS截圖）

由於2隻傷人犬隻具攻擊力且不受控，警方及救護人員趕到現場後，花了37分鐘才成功把杜蘭德求出，惟她已重傷至奄奄一息，其後因大量流血陷昏迷，現場則滿布血迹，十分恐怖。杜蘭德經手術後撿回一命，昏迷1周後醒來，惟其臉部已完全毀容，日後須持續接受臉部重建手術。

雖然杜蘭德無法回復昔日美貌，但她非常勇敢，無懼向大眾展示出已毀容的臉，並接受傳媒訪問講述自己死裏逃生經歷，希望藉此警惕其他主人要多了解自己寵物，以免悲劇重演，又表明希望康復後繼續從事照顧動物工作。

杜蘭德接受傳媒訪問講述自己死裏逃生經歷，希望藉此警惕其他主人要多了解自己寵物，以免悲劇重演。（CBS截圖）

最令人感動的是，縱使杜蘭德歷經人生難關，但其24歲男友仍然不離不棄，持續陪伴杜蘭德復健。目前杜蘭德父母已向飼主家要求賠償超過100萬美元（約780萬港元）。