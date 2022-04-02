揭老婆出軌包養小白臉　港男請私家偵探搜羅證據　後續竟大反轉

「我老婆拎我啲錢養小白臉！」有港男在網上發文，指自己收入可觀，讓太太可放心不工作做少奶奶，惟有次在其衣櫃發現1個男士手袋，令他心生懷疑，找來私家偵探搜查，揭發太太竟在外面包養「小白臉」，但後續有更驚人發展，最終樓主卻決定「隻眼開隻眼閉」。帖文一出即引起熱議，不少網民都表示像極電視劇情，直言「後勁好強」，但亦有人認為放過太太只會有無限次出軌，勸樓主還是早日離婚。



港男因衣櫃出現不屬於自己的男裝袋而起疑，遂請私家偵探調查一下，果然找到太太包養男人的證據。（《理智派生活》劇照）

該港男投稿至facebook專頁「巴打絲打愛情台」，指自己收入十分可觀，有車有樓，結婚後因不捨得太太外出工作，就讓她做全職少奶奶，「我叫佢唔好返工，佢都好願意唔返工」，每月留少少私己錢，其他都交她管理。

他近日回到家中整理衣帽間時，發現衣櫃角落有個名牌男裝袋，以為是太太贈送的驚喜，可是幾天後該名牌袋卻不翼而飛，之後出現多次相似情況。樓主因而起疑，遂請私家偵探調查，果然找到太太包養男人證據。

樓主發現衣櫃角落有個名牌男裝袋，以為是太太贈送的驚喜，可是幾天後該名牌袋卻不翼而飛，原來太太在外面包養男人。（《理智派生活》劇照）

當刻樓主難以接受，但表示「真係好愛我老婆」，加上很多複雜的原因，他只能「隻眼開隻眼閉」，沒選擇跟她離婚。不過幾天後私家偵探再向他匯報情況，發現太太包養的男人竟然拿着那些錢和禮物，去包養另一個男人，樓主一聽見心裏暗爽，「因為我老婆自食其果」，而太太似乎亦發現了此事，後來一直「生生性性」，樓主希望她從今知錯能改。

人夫的分享引起網民熱議，不少人都表示以為在看連續劇，「後勁好強，男上加男」、「呢個堅有料，可以拍20集劇」；有網民就指，如果沒有小朋友，會建議離婚，因為出軌只有零次和無限次，「咁嘅人永遠都係會偷食，畀幾多次都機會都無用」。另有網民質疑有何複雜原因，「你有男性病？」、「其實係咪自己衰過一次所以而家當打和？」。

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