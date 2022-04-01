洗咖啡壺隻手塞住咗急問點做　網民拋創意方法　呢個公認「最好」

【愚人節】家居小意外時不時發生，有網民在今日愚人節就遇上1件哭笑不得的尷尬事，他清洗咖啡壺時不慎將右手塞進壺內，不能拔出來，由於是限量版咖啡壺，不想敲碎，因而拜託朋友在網上發文尋求解決方法，「應該點做？在線等」。



有網民代友人出帖，指在清洗上窄下闊的咖啡壺時，不慎將右手塞進壺內，「逼死咗，隻手出唔返嚟」（FB「扮工室Online」圖片）

有網民今日（1日）在facebook群組「扮工室Online」上載多張照片，指代朋友發帖查問，因友人在清洗上窄下闊的咖啡壺時，不慎將右手塞進壺內，「逼死咗，隻手出唔返嚟」，曾一度浸熱水試圖取出，惟玻璃傳熱，「隻手頂唔順」。由於咖啡壺為限量版產品，他不捨得敲碎，希望網民能提出更多可行方法。

帖文一出即引起網民爆笑，雖然為樓主朋友感到可憐，但一看照片都忍不住笑，指其遭遇令人想起《戇豆先生》的劇情，又質疑他為何會淋熱水，「熱漲冷縮喎，你隻手脹住點拎出嚟」。

網民一看照片都忍不住笑，指其遭遇令人想起《戇豆先生》的劇情。（網上圖片）

網民紛紛提出多個創意答案，包括「餓一個星期，隻手應該會出到來」、「隻手唔係限量版？可以截肢」、「建議放埋另一隻手落去，撐大個壺」、「反手放在背後，拉出」、「舉手高過頭，等啲血流走先」、「試吓搵嘢嚇下隻手，嚇到佢縮埋」。而獲得最多網民讚好的回覆，就是建議樓主友人跟咖啡壺「共存」、「人壺合一」，又指可以將左手都塞進另一個壺中，「繼續做洛克人」。

不過都有人認真回答，建議可行的解決辦法，包括用油或用清潔精抹手及倒進壺內，令手容易滑出。適逢今日是愚人節，有網民相信樓主只是開玩笑，大家對待上述方法亦不需要太認真，「笑下就算」、「愚人節快樂，呢個幾好笑」。

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