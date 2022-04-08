公雞遭獼猴性侵亡　屁毛拔光留精液　台專家提2疑點：應咁解讀

台灣發生公雞被猴子性侵致死案引起網上熱議，不過，台灣獼猴專家林美美發文提出事件疑點，又認為也許獼猴真的有「跨騎雞」，但應該用科普角度解讀，而非用「性侵奪命」、「野性大發」等渲染獼猴的負面形象。



台灣發生公雞被猴子性侵致死案，引起網上熱議。（示意圖，非涉事猴子／資料圖片）

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台灣獼猴傷人事件時有發生，亦常有遊客的隨身包包或食物被搶走。台灣獸醫師曾文雄日前表示，台灣獼猴野性是一般遊客無法想像，提到其飼養的雞也時常遭到戲弄，上月更有1隻公雞突然失蹤，隔天帶着傷狼狽地從山徑走回來，屁股的毛全被拔光，傷口還殘留不少猴子精液，研判是遭到猴子性侵，而該隻公雞隔2天就傷重不治。

台灣獸醫師曾文雄表示，台灣獼猴野性是一般遊客無法想像，提到其飼養的雞也時常遭到戲弄。（示意圖，非涉事公雞／資料圖片）

「公雞被猴子性侵致死」案瞬即於網上廣傳，不少網民直呼事件難以置信，感嘆「可憐的公雞」，但亦有網民質疑「猴子有那麼壞嗎？」。

對此，有「獼猴女博士」之稱的台灣獼猴專家、台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美美在facebook發文分析事件，並提出2大疑點，包括「野生動物如果真的要進行性行為應該會直接進行，大部份不會額外先進行清理、拔毛的動作」及「獼猴精液射出後的狀態跟一般精液不同，公雞身體上殘留的液體為何？可能有待確認」。

林美美又說，也許獼猴真的有「跨騎雞」，惟應該用科普角度解讀事件，而不是誇張說「性侵奪命」、「野性大發」渲染獼猴負面形象。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美美在Facebook發文分析事件並提出2大疑點。（Facebook）

她另引用協會理事長黃文伯言論指出，出現跨物種交配是因為該個體屬於極度邊緣化，無法正常在群體裏獲得交配權所致，「這不管在其他動物，甚至『人類』都能見到。至於那為什麼這隻猴子會這麼做？我們要思考的是，我們是不是讓要離群性別播遷的雄猴，因人類社會的阻隔，沒有機會到另一個族群去，所產生的行為呢」。