消費券騙案？港男玩交友app　女網友求即套現$1萬：每次出街扣錢

【電子消費券 / 5000元 / 套現】政府本周四（7日）派發首期5000元電子消費券，630萬名合資格市民可以領取，有人用作購買心頭好，亦有人想辦法「套現」成現金。有港男發文指，早前於交友應用程式（交友app）認識了1名女網友，對方竟提出跟他套現消費券，而且是直接給她1萬元，其後每次約會使費就由她以八達通支付，「佢會逐啲逐啲咁扣」，港男大感無奈，直言「原來係個貪錢婆」。



有港男發文指，早前於交友應用程式認識1名女網友，對方竟提出跟他套現消費券，即直接向他收取1萬元，其後每次約會使費就由她以八達通支付。（《社內相親》劇照）

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該港男在香港討論區以「仲未做情侶已經想呃我錢搵着數？」為題發文，指早前在交友app認識了1名女生，「出過幾次街咁，都叫做幾好傾」，沒料對方竟然是「貪錢婆」。港男指女生向他提出欲套現消費券，惟外面店舖食水深，並不化算，而且她選擇用八達通領取較為不便，遂找樓主幫手。

惟女網友的「套現」方法並非港男所想的逐次花費去計算，而是希望他直接給予1萬元現金，其後每次約會費用就由女生以八達通支付，「等於我放1萬喺佢度，佢就係移動儲蓄卡咁」。

港男一聽即感不妥，「我真係傻嘅先會應承佢，無啦啦畀1萬佢」，指明明首期只派5000元，用八達通領取還要再少一點，且不能肯定對方會否「拎咗1萬就走佬」，加上女生的做法即代表每次出街，都要男方支付所有使費，「呢啲女人真係少接觸為免，太貪錢」。他其後補充稱，拒絕女生要求後，對方即已讀不回。

政府再度推出消費券，以刺激本港消費巿道。(資料圖片)

有網民直言帖文讓自己大開眼界，質疑又有新型交友app騙案手法，「用消費劵只是藉口，目的係揾十個廿個水魚，每人呃1萬」、「佢搵到廿個人肯，已經有20萬」，亦有人揶揄「可能想穩定見多你幾次呢」。

有網民就表示難以想像會有人中計，「佢講得出咁樣嘅要求，你都知佢咩料啦，正常女人同一個唔多熟嘅男人出街，其實係唔會要求個男人畀錢」。有網民則認為樓主應慶幸透過此事知道其真面目，「早啲止蝕唔好再花錢同精神喺佢身上，掉轉諗都係好事嚟」。

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結識理想的伴侶，相處時最重要是有共同話題及聊得投契，1名港男最近在討論區發文，表示透過交友程式結識了1名中文大學女學生，起初感覺對方是「乖乖女」，未料2人其後聊天時，卻發現女方非常喜歡談星座，甚至直接以星座語錄的圖片回覆提問，讓他崩潰直呼：「到底佢呢個行為係咩事？點解搵個正常人傾偈都咁難？」

