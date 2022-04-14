忠犬八公︳烏克蘭秋田犬不知女主人遭姦殺　門前苦候1個月拒離去

牠在家門前等了1個月，卻不知女主人已遇害，永遠都不會歸來。烏克蘭基輔州馬卡里夫（Makariv）有1隻秋田犬在家門前等了1個月，每時每刻都盼望女主人歸來，日漸瘦弱的身影令網民心碎。據當地傳媒及烏方官員所指，狗狗的女主人上月中已被車臣士兵姦殺慘死，狗狗當然不知情，仍然在門前守候，義工餵食沒問題，但牠堅拒離開房子，被封作「馬卡里夫的八公」。萬幸的是，當地民眾其後成功聯絡到女主人親屬，他們願意前去接走狗狗，網民也祝願牠有個幸福的新家。



秋田犬雷尼在家門前等了女主人1個月，卻不知道她已經慘死。（「uanimals.official」IG圖片）

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烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）日前在Twitter及Telegram 上傳1段瘦弱狗狗的影片，牠是秋田犬雷尼（Reeny），年約9歲，1個月來在門口等待主人，無人照顧下嚴重營養不良，拍片者邊說邊哭。可惜其女主人特提亞娜（Tetiana Zadorozhniak）3月中旬被已人姦殺慘死。

最先是有義工走在馬卡里夫街道查看，發現異常瘦弱的雷尼，牠待在1棟屋子前，頸上有藍色狗圈，但看來無人打理數星期。雷尼願意吃義工放下的食物和水，但卻堅拒離開房子。由於雷尼很親主人，身體愈來愈瘦，後來居民們輪流到門口餵飼。

雷尼的忠心令網民動容，當地媒體型容牠是「馬卡里夫的八公」。八公是一頭日本秋田犬，過去在東澀谷站等待已故主人多年而聞名，故事更被改編成電影。

綜合外媒及格拉什琴科帖文，特提亞娜和丈夫2012年起住在該所房子，後來迎來雷尼，可惜丈夫死於新冠疫情。格拉什琴科分享了特提亞娜遇害房子內部，裏面的床仍染有血跡，鎮民指特提亞娜原正等待朋友一同撤離，但被車臣士兵拖出家門，囚禁在附近1間房子內虐待數天。3月15日，有名士兵將她帶到另一房子強姦，之後遭割喉殺死，埋在附近很淺的墳坑內。不過，鎮民指該名士兵隨後被軍官處決，他們不知原因。

當地傳媒指，雷尼的女主人特提亞娜3月中被車臣士兵姦殺。（「Anton Gerashchenko」Telegram 圖片）

當地人找到特提亞娜的親人，他們願意接走雷尼繼續飼養。（「Anton Gerashchenko」Twitter圖片）

雷尼不願離開，義工一路仍為牠物色新家庭。網民久候多時總迎來好消息，當地人員成功找到特提亞娜的親戚，他們將領養雷尼。網民形容新消息「令人鬆一口氣」、「牠經歷這麼多後應該有幸福結局」、「很高興雷尼找到新家」，又認為雖然人狗有別，「（但）牠教會人們忠誠的意義」。

（綜合）