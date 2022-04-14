忠犬八公︳烏克蘭秋田犬不知女主人遭姦殺 門前苦候1個月拒離去
牠在家門前等了1個月，卻不知女主人已遇害，永遠都不會歸來。烏克蘭基輔州馬卡里夫（Makariv）有1隻秋田犬在家門前等了1個月，每時每刻都盼望女主人歸來，日漸瘦弱的身影令網民心碎。據當地傳媒及烏方官員所指，狗狗的女主人上月中已被車臣士兵姦殺慘死，狗狗當然不知情，仍然在門前守候，義工餵食沒問題，但牠堅拒離開房子，被封作「馬卡里夫的八公」。萬幸的是，當地民眾其後成功聯絡到女主人親屬，他們願意前去接走狗狗，網民也祝願牠有個幸福的新家。
烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）日前在Twitter及Telegram 上傳1段瘦弱狗狗的影片，牠是秋田犬雷尼（Reeny），年約9歲，1個月來在門口等待主人，無人照顧下嚴重營養不良，拍片者邊說邊哭。可惜其女主人特提亞娜（Tetiana Zadorozhniak）3月中旬被已人姦殺慘死。
最先是有義工走在馬卡里夫街道查看，發現異常瘦弱的雷尼，牠待在1棟屋子前，頸上有藍色狗圈，但看來無人打理數星期。雷尼願意吃義工放下的食物和水，但卻堅拒離開房子。由於雷尼很親主人，身體愈來愈瘦，後來居民們輪流到門口餵飼。
雷尼的忠心令網民動容，當地媒體型容牠是「馬卡里夫的八公」。八公是一頭日本秋田犬，過去在東澀谷站等待已故主人多年而聞名，故事更被改編成電影。
綜合外媒及格拉什琴科帖文，特提亞娜和丈夫2012年起住在該所房子，後來迎來雷尼，可惜丈夫死於新冠疫情。格拉什琴科分享了特提亞娜遇害房子內部，裏面的床仍染有血跡，鎮民指特提亞娜原正等待朋友一同撤離，但被車臣士兵拖出家門，囚禁在附近1間房子內虐待數天。3月15日，有名士兵將她帶到另一房子強姦，之後遭割喉殺死，埋在附近很淺的墳坑內。不過，鎮民指該名士兵隨後被軍官處決，他們不知原因。
雷尼不願離開，義工一路仍為牠物色新家庭。網民久候多時總迎來好消息，當地人員成功找到特提亞娜的親戚，他們將領養雷尼。網民形容新消息「令人鬆一口氣」、「牠經歷這麼多後應該有幸福結局」、「很高興雷尼找到新家」，又認為雖然人狗有別，「（但）牠教會人們忠誠的意義」。
（綜合）
This is Reeny, 9 years old. Her human Tetiana we wrote about was brutally murdered. Reeny doesn't know and still waits for her. No one took care of Reeny during the month of occupation. Now looking for kind hands who will help her recover.#GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/l3SzIXn6Ff— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 10, 2022