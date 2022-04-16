冷氣機2年無洗電費暴增1.5倍　日網民拆隔塵網曝原因　4步DIY洗機

本港近日天氣漸熱，不少怕熱市民都開始開冷氣，但又怕電費暴漲，原來冷氣機久未清洗保養，除了製冷效果欠佳，更會令電費曝暴增。日本1名網民近日圖文並茂分享，指生活習慣沒有太大改變，但今年電費比往年同期高出約1.5倍，直至近日從冷氣機拆下隔塵網，揭發這是導致電費大增的「元兇」！照片隨即引起多人共鳴，互相提醒「是時候洗冷氣了」。



樓主從冷氣機拆下隔塵網，只見積滿厚厚的灰塵，看上去儼如羊毛氈。（「kitamurakenji」Twitter圖片）

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綜合媒體報導，樓主在Twitter上載的照片可見，他剛從冷氣機拆下隔塵網，只見積滿厚厚的灰塵，看上去儼如羊毛氈，明顯長期沒有清洗過。樓主表示，明明生活習慣沒有太大改變，但近期電費比往年同期高出約1.5倍，隨後才想起長達2年未曾清洗冷氣機的隔塵網，當他會出隔塵網一看，不禁認為謎團終於解開，「知道為何電費會變多的理由」。

樓主想起長達兩年未曾清洗冷氣機的隔塵網，清洗後相信電費回復正常。（「kitamurakenji」Twitter圖片）

裝修達人「裝修佬」曾在《香港01》撰文教導讀者如何獨自清洗冷氣機，成本不須100元，簡單4個步驟包括清洗前首先要拔掉電源插座，防止觸電意外；第2步是打開冷氣機外殼，必要時可以用一字螺絲批輕輕撬開，打開後輕輕向上推就可以拆下隔塵網，如果冷氣機位置太高，令市民抹不到，可以將整個外殼拆出來直接清洗，否則將外殼和隔塵網拆走後，再用乾淨濕毛巾抹一抹冷氣機四周。然後將垃圾袋一開二，再用透明膠紙貼在左右兩邊，預防稍後噴冷氣機清潔劑時，污水滴到其他地方。

第3步驟是出動售價大約60元的專用清潔劑，搖勻後均勻噴在蒸發器上面，記得噴之前要開窗通風。最後是靜置10分鐘，再用刷加上清潔劑，才可以刷得乾淨，隨後用乾布抹走上面水分，最後等其乾爽後裝返原先位置便可。

裝修佬建議每年最少2次清洗冷氣機，分別是在夏天用之前及秋天期間清洗，以達到殺菌、消毒、去除微生物滋生、消滅細菌根源，延長冷氣機使用壽命，最好每日可以開窗令室內空氣流通，避免室內潮濕環境滋生細菌。

香港夏天炎熱，幾乎家家戶戶都有冷氣機，但如何清洗卻考起用戶。（資料圖片）

裝條佬教簡單4個步驟DIY清洗冷氣：

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