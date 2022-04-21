借用弟弟手機　不慎點開私密照極震撼　台女：這件事會帶到棺材裏

家中有兄弟姊妹，縱使平時相處模式較豪邁，但總有一些私隱要保密。台灣1名女子日前就發文，憶述早年曾經向小1歲的弟弟借用手機，其間不小心在相簿中發現1張弟弟下體的照片，讓她大嚇一跳。為了避免尷尬，樓主後來只能假裝沒有事發生，弟弟也不知道她曾看到該照片，她在文中指絕不會向任何人透露此事，包括丈夫和弟弟，更笑言「這件事我應該會帶到棺材裏吧！」。



台灣1名女子日前發文憶述，指早年曾經弟弟借用手機，卻不小心在相簿中發現1張弟弟下體的照片。（《太陽的後裔》劇照）

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樓主在「匿名公社」投稿，表示她目前31歲，家中有較她年輕1歲的弟弟，2人從小就感情很好，即使現時已各自結婚，也維持着良好的關係。不過，早年發生的1件事曾令她非常尷尬，「我從來沒有告訴任何人，包括弟弟當事人跟我老公都不知道」。

事發於樓主就讀大學3年級時，當時熱戀中的她因為手機損壞，只好問弟弟借用舊手機，以打電話給男友聊天。不料當她掛斷通話後，「我竟然不小心在相簿裏看到了一張GG的照片！看起來少說也有18（厘米）」，相信是弟弟曾經為了傳給女友而拍下的照片。她解釋，由於照片背景是弟弟的書枱，因此可以肯定相中主人公是弟弟，「放是我偷偷再偷看一眼，就立馬把照片刪掉了」。

樓主肯定相中人是弟弟，事後也已經刪除照片，稱弟弟對此事毫不知情。（《閨蜜》劇照）

樓主稱，當天晚上弟弟回家後便拿走手機「檢查」，看了一看，就把手機拿回給她，她則立即假裝沒有事發生。她最後在帖文問道，「有人有過類似的經驗嗎？會跟當事人講嗎？」，又強調自己絕不會向弟弟提起此事，直言要將這段記憶「帶到棺材裏」。

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