那些年，我們一起被藤條炆豬肉！盤點6大體罰武器　被這2樣打最痛

現在爸媽教小孩主張「愛的教育」，不過過去家長為了講求「鐵的紀律」，很多人都會直接打人或使用體罰解決。有網友近期在網路分享，爸媽童年時最喜歡拿6樣物品打人，分別是「黃色水管」、「雞毛撢子」、「衣架」、「愛的小手」、「熱融膠」、「藤條」，並逐一分析其攻擊力，而網友也紛紛分享自身經驗，更有人曾經被衣架打到「屁股滲血」。



原文版主在「Dcard」發文稱，現在小孩不太會經歷體罰，但他身為8年級前段生，小時候被打得很兇，且父母跟老師拿來打人的東西千奇百怪。他指出，老師想要找個像是熱融膠的長型條管物打人，因此就常拿黃色水管打人，但這個打起來威力沒那麼痛。

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另外，他也常被媽媽拿著雞毛撢子追打，有時媽媽也會隨便拿家裡的衣架打人，因為衣架隨手可得，所以很常見，但長大皮厚一點，打起來就沒什麼感覺。至於國小老師都會隨身攜帶的「愛的小手」，原文版主說，老師有時氣瘋還會將把手打斷，用後段棍子的地方打人，而熱融膠打人時則會隨著擺動角度，影響手被打到流血的程度，最後的工具藤條打起來也相當痛，原文版主也質疑「到底誰專門在生產這種東西」。

貼文一出後，網友也紛紛分享小時候的恐怖經驗，「電視遙控，根本抓到什麼用什麼打」、「蒼蠅拍的後柄」、「汽車雨刷，因為擦灰塵的時候不小心直接把它給拆下來」、「還有皮帶」、「路邊的樹枝，要細的那種又不會刺人的，媽媽特別挑過的」、「電纜線，我爸在工地撿的」、「鞋拔（鞋抽），都會偷藏起來」。

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其中不少網友都表示，衣架、皮帶威力最驚人，「衣架超痛，我都被打到一條一條紅紅的，可是那種紅紅的是滲血的那種紅，然後被打完後幾天都坐不了，坐下都會很想死」、「衣架超痛，真的是皮開肉綻那種」、「爸爸的皮帶，真的很痛欸」、「皮帶根本惡夢」、「衣架真的痛，還被打到衣架歪掉過」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】