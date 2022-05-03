女生製16頁PPT　圖文並茂控訴男友出軌10宗罪　網民狂讚堪比偵探

面對伴侶出軌有很多方法，廣州1名女生揭發男友偷食後，一怒之下製作了16頁簡報（PowerPoint，PPT），圖文並茂詳細控訴對方出軌的時序及10宗罪報復。簡報內容配上不同的相片、對話截圖，連行走的步數也成為線索一部份，出軌簡報曝光後引來瘋傳，令網民歎為觀止，大讚女生的細膩心思及洞察力堪比偵探。



廣州1名女生揭發男友偷食後，一怒之下製作了16頁PPT，圖文並茂詳細控訴對方出軌的時序及10宗罪報復。（《Doctors》劇照）

相關簡報早前在內地網絡瘋傳，該名來自廣州的女生在共16頁的PPT內，詳細講述去年11月至今年4月，李姓男友在10個不同時間點的出軌行為。PPT中除了寫有男友的「罪行」，更附上照片、聊天截圖等作為證據，連走路步數及低調的情侶飾物也被仔細分析。

女生於PPT提到，男友出軌行為長達半年，多次欺騙自己並不知悔改，如曾以加班、公幹為由帶第三者看風景或外遊；又曾以跟同事學習烘焙為名，為第三者製作食物；甚至謊稱合照中的第三者為公司的清潔人員。女生稱男友被揭發時一度裝作真誠認錯，承諾不再與第三者聯絡，惟兩人之後卻故態復萌，不時聊天分享日常。

16頁PPT全紀錄▼▼▼

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她續指，男友後來擔心其行為一旦曝光或會影響工作及前途，才以「三觀不合，七年相誤」的藉口，提出「我們未來還有機會，先專注工作一年半載，感情凍結一年」的要求，沒料她早已準備「報復」。

女生蒐集整理各種線索後，按時間線以圖表及相片清晰列出「偷食」證據，並總結出6大問題控訴男友，可謂情理兼備。她於PPT結尾部份更將男友的行為連繫至個人品格及工作表現，點名要求對方公司的高層「審慎用人，嚴肅紀錄，淨化生態」，針對男友最緊張的事業加大「殺傷力」。

PPT曝光後即獲網民瘋傳，不少人對女生的觀察力及分析能力震撼，直指嘆為觀止，大讚她媲美專業偵探，笑言「我做了這麼多年的報告，卻比不上一份舉報男友偷吃的PPT」。亦有女生表示，看到PPT將男子的出軌行為與工作表現及個人品格掛鉤感到佩服，「看得大快人心」、「報復性太強了」。

同場加映：花$7000學搭訕講情話、寫80頁PPT箍煲仍離婚收場 內地男嬲爆投訴

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