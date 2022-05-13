老細拖糧2個月玩失蹤　打工仔呻用比特幣出糧硬蝕3成：懷疑着咗草

打工仔被拖糧，老闆還要無故失蹤，真是慘上加慘！自稱在加密貨幣交易平台任職全端開發員（Full stack developer）的網民，於討論區分享其連環慘況，指昨日（12日）上班時老闆無故失蹤，更大爆已慘被拖糧2個月，加上公司是用比特幣（Bitcoin）出糧，近日跌勢強勁下「輸緊30%」變相減薪，「警世巴絲唔好做crypto related（與加密貨幣相關）嘅工作」。

勞工處回覆《香港01》指，根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿後7天內，用法定貨幣將工資付給僱員，受影響員工如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處求助。



有網民指，老闆無故沒有上班，不但缺席日常會議，有同事嘗試用視像程式及電郵等方法都未能聯絡得上，「公司20幾個同事坐喺到都唔知點算好」。（《IT狗》劇照）

該網民在連登討論區以「急！懷疑老細着咗草」為題發帖，指自己在1個加密貨幣交易平台任職全端開發員，惟昨日（12日）老闆無故沒有上班，不但缺席日常會議，有同事嘗試用視像程式及電郵等方法都未能聯絡得上，「公司20幾個同事坐喺到都唔知點算好」。

樓主透露公司用比特幣出糧，上2個月的糧都未出，「仲要出咗糧冇轉返真錢輸緊30%，計返仲少過做其他正常公司code狗」。他又指，之前公司亦試過遲出糧，「但腦細（老闆）好好人遲咗會畀多半個月糧」，上司也不知如何處理，只叫大家放工回家等消息。

帖文引起網上熱議，有網民表示樓主被拖糧2個月時應直接辭職，「上上個月份糧無出你都繼續做，你都幾唔話得」、「冇出糧2個月，點解仲有人會返工？」，又指做開發員「大把路數」，樓主不難找到其他工作。不過有人就質疑事件真偽，「香港返工可以用bitcoin出糧嘅咩」、「用虛幣出糧點供強積金？」，有網民因而懷疑，該公司根本沒有簽僱傭合約，「無合約走你數你點追，唔認你有咩計」。

比特幣是加密貨幣的代表。圖為比特幣的美術制圖。（資料圖片）

根據《僱傭條例》，僱主需以金錢形式支付僱員作爲其所做或將要做的工作的所有報酬、收入、津貼（包括交通津貼、勤工津貼、佣金、超時工作薪酬）、小費及服務費，而工資在工資期最後一天完結時即到期支付，在任何情況下不得遲於工資期屆滿後7天支付。至於虛擬貨幣能否當「金錢」支薪，香港金融管理局則表示，比特幣並非法定貨幣，而是於網上流通的虛擬商品，其價值並無實物或發行人支持，所以並無固定價值，而比特幣並不在金融管理局的監管範圍內。

勞工處回覆《香港01》查詢表示，根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿後7天內，用法定貨幣將工資付給僱員，受影響員工如對《僱傭條例》或其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。勞工處不會就個別個案作出評論。